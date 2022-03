Mundo Turquia diz que negociações entre Rússia e Ucrânia avançaram e um acordo está próximo

Por Redação O Sul | 20 de março de 2022

Russos protestam contra guerra em Tbilisi, na Geórgia. (Foto: Reprodução)

Apesar do pouco otimismo ocidental sobre as negociações entre Ucrânia e Rússia, a Turquia disse neste domingo, 20, que as duas partes estão “perto de um acordo”. Ao mesmo tempo, o presidente ucraniano, Volodmir Zelenski, se disse pronto para negociar com o russo Vladimir Putin e deu um alerta de que o fracasso dos diálogos significaria a Terceira Guerra Mundial.

“Claro que não é fácil chegar a um acordo quando há uma guerra em curso, quando civis estão sendo mortos, mas nós gostaríamos de dizer que há avanços”, disse o chanceler turco, Mevlut Cavusoglu, durante pronunciamento na cidade turca de Antália. “Vemos que as parte estão perto de um acordo.”

Os ministros das Relações Exteriores, Serguei Lavrov, da Rússia, e Dmitri Kuleba, da Ucrânia, se encontraram na cidade turística turca de Antalya no início deste mês, com a presença de Cavusoglu. As discussões não produziram resultados concretos.

Mas Cavusoglu, que também viajou para a Rússia e Ucrânia na semana passada para conversar com Lavrov e Kuleba, disse ao jornal turco Hurriyet que houve “aproximação nas posições de ambos os lados sobre assuntos importantes, assuntos críticos”.

“Podemos dizer que estamos esperançosos por um cessar-fogo se os lados não derem um passo atrás em relação às posições atuais”, disse ele, sem entrar em detalhes sobre as questões.

O presidente da Ucrânia tem pedido repetidamente por conversas “significativas” para chegar a um acordo de paz que ponha fim à invasão. “Chegou a hora de se reunir, de conversar, de restaurar a integridade territorial e a justiça para a Ucrânia”, disse, em vídeo publicado em suas redes sociais no sábado.

A Turquia disse que estava pronta para sediar uma reunião entre Zelenski e Putin. “Trabalhamos noite e dia pela paz”, afirmou Cavusoglu no domingo. Mas um encontro entre os dois líderes não parece provável em um futuro próximo.

A Turquia, um membro da Otan, foi forçada a andar na linha tênue entre a Rússia e a Ucrânia devido às suas relações estreitas com os dois países. Condenou a invasão russa, mas não se juntou a seus aliados na imposição de sanções. E embora Ancara tenha destacado o sofrimento civil na Ucrânia, tentou minimizar seu próprio envolvimento na guerra, incluindo o fornecimento de drones armados para Kiev.

A Turquia também se opõe às políticas russas na Síria e na Líbia, bem como à anexação da Crimeia por Moscou. O presidente Erdogan disse repetidamente que a Turquia não abandonará suas relações com a Rússia ou a Ucrânia, dizendo que a capacidade de Ancara de falar com ambos os lados é uma vantagem.

O Exército russo bombardeou uma escola que servia de abrigo para centenas de pessoas na cidade de Mariupol, situação humanitária piora.

