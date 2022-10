Acontece TV Pampa apresenta cobertura minuto a minuto das eleições neste domingo (30)

Por Redação O Sul | 27 de outubro de 2022

A partir das 17h, programa especial recebe convidados e acompanha em tempo real a definição do segundo turno do pleito.

Sempre conectada aos grandes momentos do estado e do país, a TV Pampa preparou uma programação intensa para este domingo (30), que marca o fim das Eleições 2022, onde gaúchos e brasileiros conhecerão seus representantes na Presidência da República e no Governo do Estado pelos próximos quatro anos. A partir das 17h, momento em que as urnas se encerram oficialmente em todo o Brasil, a emissora inicia, ao vivo, o especial “Pampa nas Eleições 2022”, sob o comando de Paulo Sérgio Pinto, Vera Armando e Magda Beatriz.

Com a presença de diversos convidados, dos mais variados espectros políticos, a atração vai apurar, minuto a minuto, a atualização das urnas, com comentários, infográficos, reportagens especiais e entradas ao vivo dos comitês dos candidatos. Paulo Sérgio Pinto lembra a importância das horas que sucedem o fechamento das urnas para o futuro da sociedade, ressaltando a grandiosidade da atração proposta pela TV Pampa.

“Nessas eleições, vivemos um momento tumultuado e de apreensão que chega ao seu final. Como sempre, a TV Pampa busca ser o elo de ligação entre o mundo político e o interesse público, prestando de forma isenta e profissional o seu serviço à sociedade”, declarou o apresentador e vice-presidente da Rede Pampa.

A comunicadora Vera Armando também destaca a relevância da ocasião: “Vamos acompanhar e divulgar com muita responsabilidade o desfecho das Eleições 2022. É um momento especial de celebração da democracia e da construção do futuro do nosso estado e do nosso país”, comentou.

O programa “Pampa nas Eleições 2022” se estende até o encerramento das apurações, repercutindo as comemorações dos vencedores e as declarações dos candidatos não eleitos, e pode ser acompanhado também, ao vivo, na Rádio Pampa, nos canais de YouTube e Facebook da TV Pampa e através da cobertura completa dos perfis de redes sociais do grupo.

