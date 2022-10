Acontece Ambientallize realiza encontro com dupla comemoração em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 31 de outubro de 2022

A Ambientallize, igualmente, aproveitará a ocasião para apresentar aos convidados as novidades, lançamentos e tendências em decoração natalina e festas de final de ano Foto: Marcelo Foletto/Divulgação Foto: Marcelo Foletto/Divulgação

Tradicional loja de locações de móveis para festas e eventos na Capital dos gaúchos, a Ambientallize realiza um encontro que será uma dupla comemoração. O evento acontece nesta quinta-feira (03), na sede da empresa, na Rua Dona Margarida, número 621, no bairro Navegantes, em Porto Alegre.

A Ambientallize, igualmente, aproveitará a ocasião para apresentar aos convidados as novidades, lançamentos e tendências em decoração natalina e festas de final de ano. São árvores, mesas postas, com todos os detalhes que a ocasião merece. E peças e objetos que inspiram a união e celebram as festividades. Tudo para receber 2023, cheio de alegria, charme e estilo.

Rejane Tavares, diretora da empresa, recebe amigos, clientes, profissionais e imprensa, para celebrar a passagem do aniversário de nove anos da loja. Prestando uma homenagem aos organizadores de casamentos, pela passagem do seu dia.

“Nos últimos tempos, a palavra celebrar ganhou ainda mais destaque. E a Ambientallize tem no seu DNA esse propósito. Acreditamos na personalização e no networking, através dos parceiros e clientes da loja. Que fazem do dia a dia, momentos inesquecíveis. Traduzindo os sonhos das pessoas”. Ainda de acordo, com Rejane a comemoração deste ano será ímpar em virtude da retomada das inúmeras atividades realizadas por empresas e cerimonialistas, após o período pandêmico.

Sobre Ambientallize

Conta com um acervo de mais de 8 mil peças. E uma equipe de projetos multidisciplinar e técnica, para produzir cenários, eventos sociais e corporativos. Possui uma frota própria de caminhões, permitindo de maneira ágil e precisa, oferecer uma logística para entregas para todo o Rio Grande do Sul.

