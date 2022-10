Acontece Liderança feminina é maioria em empresa de tecnologia. As mulheres ocupam 60% dos cargos de liderança

31 de outubro de 2022

(Foto: divulgação)

O setor de tecnologia da informação (TI) ainda é ocupado prioritariamente por homens, mas nos últimos anos, a participação das mulheres nesta área de atuação vem crescendo significativamente. Segundo o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), entre 2017 e 2022, a presença feminina aumentou cerca de 60%.

Entretanto, mesmo com esta mudança, as mulheres ainda têm dificuldade para alcançar cargos de liderança. De acordo com a Brasscom, Associação Brasileira das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação, apenas 33% dos cargos de diretor e gerente são ocupados por mulheres.

Mas esta realidade é totalmente diferente na Pmweb, líder em CRM no Brasil. Na empresa, que atua com marketing, tecnologia e dados, as mulheres preenchem 50% do board e ocupam os cargos de VP de Marketing Cloud, CFO, VP Business da Let’s Book (Spin off Pmweb) e Diretoria Administrativa. Além disso, dos 457 colaboradores, metade são mulheres, sendo que 60% dos cargos de gerência contam com a força feminina.

Uma das mulheres que se destaca na Pmweb é Grazielle Sbardelotto, que tem uma trajetória brilhante na empresa: entrou como analista e em oito anos se tornou Vice-Presidente. Outra força feminina é Livia Schmitz, que também iniciou na empresa como analista e ocupa o cargo de Diretora de Business & Strategy, com foco na plataforma Oracle, gerenciando cerca de 200 pessoas.

“Fico muito feliz de ver cada vez mais mulheres no segmento de tecnologia. Ainda é um ambiente muito masculinizado, mas o mercado está mudando e também o interesse das mulheres pela TI, que estão galgando mais espaços especializados nesta área ”, comenta Grazielle Sbardelotto, VP da Pmweb.

Este também foi o caso de Márcia Santos, Engenheira de Soluções Sênior que trabalha em uma das áreas mais técnicas da empresa. Ela conta que desde a faculdade de computação sentia preconceito por ser mulher e que o mesmo ocorreu nas primeiras experiências profissionais. Já na Pmweb, é respeitada, reconhecida e valorizada pela equipe.

“Na Pmweb, o espaço conquistado pelas mulheres não é uma “bandeira feminista”, mas sim um movimento natural de uma empresa aberta e inclusiva que busca e valoriza profissionais qualificados, independente de gênero, cor, orientação sexual, etc. Estamos sempre em busca de pessoas talentosas e diferenciadas que acrescentam valor ao nosso time”, completa Sbardelotto, VP Pmweb.

SOBRE A PMWEB:

A Pmweb, que desde 2017 faz parte do Grupo WPP, possui mais de 25 anos de expertise em CRM, com um portfólio premiado de serviços focados em Data Driven Marketing. Integrando soluções e aplicando estratégias e metodologias próprias de marketing e tecnologia para CRM através de marketing clouds, a Pmweb impulsiona a experiência das marcas com seus consumidores e atende os principais players de varejo, hotelaria, grocery, health, aviação, indústria e serviços financeiros.

Finalista dezenas de vezes e ganhadora de cinco Markie Awards, sendo a única empresa da América Latina premiada por automatização de marketing, e a única empresa certificada como CX Marketing Cloud for B2C e Digital Expertise da Oracle. Além disso, a Pmweb também é a parceira Salesforce que mais cresce na América Latina.

A empresa conta com duas spin-offs: Oto CRM, ecossistema digital que empodera o vendedor da loja física através de dados e CRM e Letsbook, e-commerce e CRM líder na hotelaria.

