Por Redação O Sul | 1 de novembro de 2022

Com o tema "Você sempre pode ir além", o empresário compartilhará suas histórias e ensinamentos de vida.

São Leopoldo é um município brasileiro do estado do Rio Grande do Sul, localizado na Região Metropolitana de Porto Alegre. Foi a primeira cidade fundada por imigrantes

alemães no Brasil, que deu origem a toda a região atualmente denominada de “Vale do Rio dos Sinos”.

E essa cidade tão importante receberá Otelio Drebes para uma palestra nesta quinta-feira (03), no Santuário Padre Reus (Rua Padre Werner – Padre Reus). A recepção acontece a partir das 19h, e o início da palestra está marcado para às 19h30.

Através de uma fala divertida, Otelio Drebes compartilha suas histórias e ensinamentos de vida, despertando reflexões no público. Cada palestra é única e uma verdadeira troca entre ele e os participantes. O empresário é o fundador das Lojas Lebes, empresa que se transformou em uma das maiores redes de varejo da região Sul do Brasil, mas há anos resolveu se aventurar em novos caminhos, e o palco foi um deles.

Segundo Otelio, o objetivo por trás de suas palestras é devolver ao mundo muito do que conquistou e viveu, “mostrando que todos nós podemos ir além, e que apesar de todos os imprevistos da vida, sempre podemos nos reinventar e encontrar motivos para sorrir”, destaca.

O ingresso do evento é a doação de um alimento não perecível, e a presença precisa ser confirmada através do WhatsApp (51) 99648-3163. As doações arrecadadas serão destinadas às comunidades carentes de São Leopoldo.

