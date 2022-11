Acontece Federasul lança livro em comemoração aos 95 anos de história da entidade

Por Redação O Sul | 3 de novembro de 2022

A obra foi lançada em um Tá na Mesa especial na última semana, com a presença do atual e de sete ex-presidentes da Federação. Foto: Divulgação Foto: Divulgação

Fundada em 28 de outubro de 1927, na cidade de Bagé, a Federação de Entidades Empresariais do Rio Grande Sul (Federasul) tem como missão congregar as entidades empresariais do estado, unidas pelos valores da classe produtiva, e atuar em prol dos empreendedores, em busca do bem comum e do desenvolvimento sustentável. E para comemorar seus 95 anos de história, a instituição lançou o livro “Federasul 95 anos: por futuros inovadores”.

A obra, de capa dura e com 192 páginas, é um verdadeiro resgate da trajetória da Federasul, que se dedica a mais de 170 entidades filiadas – comerciais, industriais, de serviços, agricultura e tecnologia. O livro reúne textos, fotos e artigos de importantes nomes gaúchos, como o atual governador Ranolfo Vieira Júnior e o presidente da Federação, Anderson Trautman Cardoso.

“Ao celebrar nossos 95 anos, comemoramos também essa força de nossos setores produtivos, o trabalho de nossa gente e a capacidade inovadora que nos distingue”, ressalta o presidente na abertura do livro.

A publicação é dividida em temáticas que, de acordo com a Federasul, são norteadoras para um Rio Grande do Sul e um Brasil mais prósperos: inovação, união, empreendedorismo, liderança e tradição. “Federasul 95 anos: por futuros inovadores” foi editado por Leonid Streliaev, com coordenação e conteúdos de Tulio Milman, coordenação editorial de Rita Leidens e direção de arte de Daniel Seger, e impresso pela Editora Coan.

