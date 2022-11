Acontece Sindicato Médico do Rio Grande do Sul integra a 28ª edição da “Corrida pela Vida”

Por Redação O Sul | 3 de novembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











No evento, o Simers terá um estande exclusivo, com serviços diversos aos médicos participantes da corrida, além de cuidados à saúde e informações à população geral. Foto: Divulgação Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Com o tema “Movimentos Transformam”, a 28ª edição da Corrida pela Vida, do

Instituto do Câncer Infantil (ICI), volta a ser presencial após a pandemia causada pelo coronavírus. A última edição presencial foi realizada em 2019, com uma versão on-line em 2020. A corrida está marcada para o próximo domingo (06) e terá um novo local de largada – o Parque Marinha do Brasil.

Para a diretora do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul (Simers), Scarlet Orihuela, a realização e a parceria institucional com o ICI “demonstra o compromisso e a esperança das médicas e médicos por dias melhores às crianças e adolescentes que estão na batalha contra o câncer”.

No evento, o Simers terá um estande exclusivo, com serviços diversos aos médicos participantes da corrida, além de cuidados à saúde e informações à população geral. A expectativa, conforme os organizadores, é de que 1200 corredores participem da ação, que também faz parte das comemorações dos 30 anos de atividades do Instituto.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Acontece