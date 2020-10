Com o início da propaganda eleitoral na -feira (09) as eleições 2020 despertam ainda maior interesse do público. Para manter o compromisso de realizar uma cobertura ampla e de qualidade, a Rede Pampa destina ao tema espaços destacados em seus veículos de comunicação.

A partir desta ça (06), a TV Pampa passa a exibir uma série de entrevistas com os dez candidatos à prefeitura de Porto Alegre cujos partidos possuem representação mínima de cinco parlamentares no Congresso Nacional.

Cada candidato será recebido, individualmente, no Pampa Debates. Os programas serão transmitidos ao vivo, com início a partir das 17h45min. Durante cerca de uma hora, cada concorrente ao Paço Municipal á oportunidade de apresentar suas propostas e esclarecer as razões pelas quais merece o voto dos eleitores no dia , data da realização do primeiro turno do pleito.

Paulo Sérgio Pinto, apresentador da atração, destaca o objetivo da iniciativa: “Vamos em busca de trazer luz à campanha eleitoral e passar para o nosso telespectador as diferentes estratégias, ideias e perspectivas para uma Porto Alegre mais próspera e justa e, assim, formar eleitores ainda mais conscientes”.

As regras e a ordem das participações foram aprovadas por todos os representantes dos candidatos, durante reunião realizada no dia , na sede da Rede Pampa. Por sorteio, o primeiro a ser recebido no programa Pampa Debates é o candidato do PROS à prefeitura de Porto Alegre, Rodrigo Maroni.

As entrevistas na TV Pampa também serão transmitidas pelo site www.tvpampa.com.br, pelas redes sociais e pela Rádio Liberdade (970 AM).

Confira as datas das entrevistas dos candidatos:

06/10 – Rodrigo Maroni (PROS)

07/10 – Manuela D’Ávila (PCdoB e PT)

13/10 – João Derly (Republicanos)

14/10 – Nelson Marchezan Jr. (PSDB, PSL e PL)

20/10 – Fernanda Melchionna (PSOL, PCB e UP)

21/10 – Juliana Brizola (PDT, PSB e Rede)

27/10 – José Fortunati (PTB, Patriota e Podemos)

28/10 – Gustavo Paim (Progressistas e Avante)

03/11 – Sebastião Melo (MDB, Cidadania, Democracia Cristã, DEM, PRTB, PTC e SD)

04/11 – Valter Nagelstein (PSD)