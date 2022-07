Tecnologia Twitter caiu? Rede social apresentou instabilidade na quarta-feira

Por Redação O Sul | 27 de julho de 2022

Compartilhe esta notícia:











O erro afetou a visualização de novos tuítes, mas não impediu os usuários de criar publicações. Foto: Reprodução O erro afetou a visualização de novos tuítes, mas não impediu os usuários de criar publicações. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Twitter apresentou problemas e não carregou o conteúdo da timeline na tarde desta quarta-feira (27). Usuários que tentaram acessar o feed do microblog na versão web se depararam com a mensagem “Ocorreu um erro. Tente recarregar a página”. O site Downdetector, que monitora o funcionamento dos principais serviços online, indicou que as reclamações começaram por volta de 14h (horário de Brasília).

A assessoria do Twitter reconheceu o problema e afirmou que a falha já foi solucionada: “Tivemos uma questão técnica que impactou brevemente o carregamento da página inicial para algumas pessoas na versão web do Twitter. Essa questão já foi resolvida”.

O erro afetou a visualização de novos tuítes, mas não impediu os usuários de criar publicações. Alguns conseguiram, inclusive, reclamar sobre a falha: “Meu Twitter pelo computador não carrega a timeline. Alguém que usa pelo computador também tendo o: ‘Ocorreu um erro. Tente recarregar a página’ por aí?”, perguntou um usuário.

TweetDeck

Embora a maioria das pessoas usem o Twitter com uma conta pessoal única, algumas se veem obrigadas a compartilhar perfis – principalmente quem tem que dividir a atuação na rede social por causa do trabalho.

Por isso existem funções como as equipes do TweetDeck, recurso do cliente oficial do Twitter que possibilita a várias pessoas compartilhar uma conta da rede social sem que precisem compartilhar a senha.

Ao que tudo indica, no entanto, a rede social pretende levar esse recurso também de forma nativa para o aplicativo/site oficial – isso no momento em que o app do TweetDeck para macOS está em processo de descontinuação.

No Twitter, o recurso se chamará Delegate e o seu desenvolvimento foi descoberto em dezembro pelo pesquisador Nima Owji. Agora, ele compartilhou novos detalhes sobre como a novidade funcionará; algo de maneira bastante semelhante à do TweetDeck.

Os usuários poderão trabalhar em equipe tanto como “administradores” quanto como “colaboradores”.

Enquanto a função de colaborador permitirá publicar tweets, fazer retweets, visualizar/enviar mensagens diretas, curtir publicações, agendar tweets, criar listas e fazer coleções, a de administrador terá todos os direitos da anterior, mas também permitirá convidar outros usuários como colaboradores.

O TweetDeck, vale recordar, também contava com a função de “proprietário”, a qual reunia as atribuições das duas supracitadas e também permitia gerenciar configurações de senha, número de celular e verificação de acesso.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Tecnologia