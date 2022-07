Esporte Cristiano Ronaldo dá ultimato ao Manchester United sobre seu futuro

Por Redação O Sul | 27 de julho de 2022

Craque português segue com futuro indefinido para a temporada que está para começar. (Foto: Instagram/Reprodução)

Após ser oferecido e rejeitado por grandes clubes europeus nesta janela de transferências, Cristiano Ronaldo retornou ao Manchester United nesta semana e teria dado um ultimato ao clube sobre seu futuro. De acordo com o “Daily Mail”, o craque português pediu sua rescisão de contrato imediata.

Segundo informações do diário inglês, Cristiano Ronaldo conversou com o clube, ao lado de seu empresário Jorge Mendes, e pediu para que seu contrato com o clube fosse rescindido. Sendo assim, o português ficaria livre no mercado.

Na conversa, Cristiano Ronaldo destacou que sua ideia é de se juntar a um time que irá disputar a próxima edição da Champions League. Contudo, o Manchester United afirmou que não recebeu qualquer proposta pelo atacante, e que não tem desejo de liberá-lo nesta janela.

O atacante português retornou ao clube nesta semana após ficar de fora da tour de pré-temporada do Manchester United na Tailândia e na Austrália. Nesta quarta-feira, Cristiano ficou apenas observando do amistoso contra o Wrexham, time da quinta divisão inglesa, no CT do clube. Lisandro Martínez e Christian Eriksen, recém-contratados, participaram da atividade. O meia dinamarquês, inclusive, deixou sua marca com um gol de falta.

Ainda de acordo com o “Daily Mail”, a comissão técnica do United pretende contar com Cristiano Ronaldo em um dos amistosos no próximo final de semana. O clube inglês, no sábado, enfrenta o Atlético de Madrid na Noruega, e no domingo, no Old Trafford, recebe o Rayo Vallecano, onde é mais provável que o português participe.

Ajax vs Manchester

O Ajax elevou o valor cobrado ao Manchester United por Antony e dificulta a saída do brasileiro nesta janela de transferências, segundo o “Daily Mail”. Os holandeses, que antes pediam 68 milhões de libras (R$ 438 milhões), agora demandam 84 milhões de libras (R$ 541 milhões).

Após a vitória do Ajax sobre o Shakhtar Donetsk em amistoso realizado na última terça-feira, Alfred Schreuder, técnico do clube holandês, realçou o desejo em seguir contando com o camisa 11 no elenco.

“Internamente, nós concordamos que queremos manter esse elenco juntos. Ninguém quer vendê-lo. Antony está trabalhando bem e não tenho a sensação de que ele esteja preocupado com uma transferência”, disse o treinador.

Com pouco mais de um mês para o fim da janela de contratações, o Ajax coloca o jovem de 22 anos em uma lista de “não transferíveis”. O atleta era desejo de Erik ten Hag, mas sua chegada na Inglaterra é cada vez mais improvável.

