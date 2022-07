Esporte Técnico da seleção brasileira de vôlei é advertido por empurrar atletas

Episódio aconteceu na semifinal da Copa Pan-Americana, nos Estados Unidos. (Foto: Gaspar Nóbrega/COB)

Hylmer Dias, técnico da seleção brasileira sub-19 de vôlei feminino, foi advertido nesta semana pela Confederação Brasileira de Vôlei (CBV). A punição aconteceu por conta de um vídeo que “bombou” na internet, no qual o treinador empurra uma atleta para que ela entre em quadra.

O episódio em questão aconteceu na última sexta-feira (22), na semifinal da Copa Pan-Americana, em Tulsa, nos EUA. Apesar disso, o vídeo só foi divulgado nesta semana, pelo jornal ‘O Tempo’ e gerou indignação de torcedores. A cobrança surtiu efeito nos corredores da CBV.

A CBV falou sobre o assunto por meio de um comunicado oficial.

“A Confederação Brasileira de Voleibol analisou as imagens da partida entre Brasil e Porto Rico, pela Copa Pan-Americana sub-19, e ouviu atentamente todos os envolvidos no episódio ocorrido durante uma das substituições. Nesta terça-feira (26.07), o técnico Hylmer Dias recebeu uma advertência formal por conduta inapropriada.

A CBV reafirma que trabalha incessantemente por um ambiente pautado pela ética e pelo respeito, e livre de qualquer tipo de violência ou preconceito.”, disse a entidade.

O Brasil venceu a partida diante de Porto Rico, por 3 sets a 2, e garantiu classificação para a final da Copa Pan-Americana. No entanto, não conseguiu superar os Estados Unidos na decisão e ficou com a prata no torneio.

Tênis de mesa

O tênis de mesa brasileiro dominou as finais femininas de simples e duplas no Campeonato Sul-Americano da modalidade, realizado em Pereira (Colômbia). A delegação do país monopolizou as decisões desta quarta (27), com destaque para Caroline Kumahara, que foi campeã em ambas.

O dia começou com as classificações brasileiras à final de duplas. Na primeira semifinal, Laura Watanabe e Beatriz Kanashiro derrotaram as argentinas Camila Kaizoji e Candela Molero por três sets a um (12/9, 9/11, 15/13 e 11/5). Depois, Carol e Giulia Takahashi garantiram a decisão verde e amarela ao superarem as colombianas Cory Tellez e Manuela Echeverry pelo mesmo placar (11/8, 11/13, 11/9 e 11/6). No jogo valendo o título, melhor para Carol e Giulia, ambas presentes na Olimpíada de Tóquio (Japão), que venceram Laura e Beatriz por três a zero (11/7, 11/9 e 11/9).

Carol e Laura voltariam a se enfrentar mais tarde, na decisão de simples. Novamente, a veterana levou a melhor, ganhando por quatro a um (5/11, 11/7, 11/1, 11/8 e 11/5) para faturar o título sul-americano pela primeira vez. Giulia, superada por Laura na última segunda-feira (26), pela semifinal, ficou com a medalha de bronze.

A força do tênis de mesa feminino brasileiro no Sul-Americano já tinha sido mostrada no fim de semana, com a conquista do torneio por equipes. A seleção que compete na Colômbia está sem Bruna Takahashi, número um do país na atualidade e 19ª colocada do ranking da Federação Internacional de Tênis de Mesa (ITTF, sigla em inglês).

No masculino, o melhor mesatenista brasileiro foi Rafael Turrini, que conquistou o bronze na segunda, ao ser derrotado pelo chileno Nicolas Burgos por quatro sets a zero (8/11, 6/11, 8/11 e 8/11) na semifinal. O Brasil também ficou em terceiro lugar nas duplas mistas, com as parcerias entre Carol e Eric Jouti e Giulia e Guilherme Teodoro.

