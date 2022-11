Mundo Twitter diz que demitiu 50% da equipe; rede tranquiliza sobre conteúdo

Por Redação O Sul | 5 de novembro de 2022

Segundo chefe de segurança e integridade da empresa, Yoel Roth, recursos de moderação de conteúdo da plataforma de rede social permanecem em vigor Foto: Divulgação Segundo chefe de segurança e integridade da empresa, Yoel Roth, recursos de moderação de conteúdo da plataforma de rede social permanecem em vigor. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

O Twitter demitiu 50% de seus funcionários, disse o chefe de segurança e integridade da empresa, Yoel Roth, na sexta-feira (4) em um tuíte, dizendo que os recursos de moderação de conteúdo da plataforma de rede social permanecem em vigor. O tuíte do chefe de segurança e integridade foi feito para tranquilizar usuários e anunciantes após a aquisição da empresa pelo bilionário Elon Musk.

Roth disse que 15% dos funcionários do Twitter da equipe de confiança e segurança, responsável por impedir a disseminação de desinformação e conteúdo nocivo, foram demitidos. Em toda a empresa, as demissões afetaram 50% dos funcionários, acrescentou, na primeira confirmação do Twitter sobre o tamanho das demissões.

Fake news

Com a eleição de meio de mandato dos EUA a poucos dias, Roth disse que o combate à desinformação prejudicial continua sendo uma prioridade. “Mais uma vez, para ser claro, o forte compromisso do Twitter com a moderação de conteúdo permanece absolutamente inalterado”, tuitou Musk logo após o tuíte de Roth.

Mais cedo na sexta-feira, Elon Musk disse que o Twitter havia experimentado “uma queda maciça na receita”, devido a grupos de direitos civis que levantaram preocupações sobre como as demissões afetariam a moderação e pressionaram os principais anunciantes a reduzir seus gastos com anúncios.

Grandes marcas como General Mills e General Motors disseram que pararam de anunciar no Twitter.

