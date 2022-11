Grêmio Grêmio avalia pelo menos dois nomes para o cargo de diretor executivo de futebol

Por Redação O Sul | 5 de novembro de 2022

As eleições do Grêmio estão se aproximando e nomes surgem não apenas no campo, mas na diretoria também Foto: Reprodução/Grêmio As eleições do Grêmio estão se aproximando e nomes surgem não apenas no campo, mas na diretoria também (Foto: Grêmio/Reprodução Foto: Reprodução/Grêmio

Os próximos dias serão de eleição na Arena do Grêmio. Alberto Guerra e Odorico Roman já começam a pensar em quem seriam, em uma eventual eleição, os seus diretores de futebol. Pelo menos dois nomes estão no rada dos candidatos, são eles, Rodrigo Caetano e Alexandre Matos.

Alberto Guerra tem a preferência por Caetano, que atualmente está no Atlético Mineiro. O candidato já teria feito contato com o diretor que não deve ficar no Galo para a temporada de 2023. O diretor já passou, como executivo, pelos clubes: Grêmio, Vasco da Gama, Fluminense, Flamengo, Inter e Atlético Mineiro.

Já Odorico Roman, gosta do trabalho de Anderson Barros, do Palmeiras, que seria a sua primeira opção. Mas, já que o profissional gostaria de ficar no Verdão, Odorico está de olho na situação de Alexandre Mattos, que hoje está no Athletico-PR. Mattos passou pelos seguintes clubes: América Mineiro, Cruzeiro, Palmeiras e Atlético Mineiro.

