Brasil Twitter mantém ativas ao menos 61 contas que compartilham conteúdos sobre ataques a escolas no Brasil

Por Redação O Sul | 11 de abril de 2023

Compartilhe esta notícia:











Partes do código-fonte do Twitter vazaram, aponta. processo judicial (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Ministério da Justiça do Brasil compartilhou com o Twitter uma lista com 73 perfis que propagam conteúdos sobre ataques a escolas. Desse total, ao menos 61 contas continuavam ativas na plataforma de Elon Musk até a tarde desta terça-feira (11).

Boa parte desses perfis publica conteúdos que fazem apologia a massacres em escolas, a suicídio, a nazismo, a fascismo, além de homofobia e gordofobia. Foi identificado que estes perfis usam com frequência uma mesma hashtag, como uma forma de conectar pessoas que tenham interesse neste tema. A maioria tinha menos de 1 mil seguidores.

Em reunião com o governo brasileiro na última segunda-feira (10), a advogada que representa o Twitter no Brasil chegou a dizer que um perfil com foto de assassinos de crianças (perpetradores dos massacres em escolas) não violava os termos de uso da rede e que não se tratava de apologia ao crime, apurou o blog da jornalista Julia Duailibi.

Ainda segundo o blog, o posicionamento da advogada causou não só espanto no governo federal como nos próprios profissionais das outras redes sociais.

O Ministério da Justiça deve publicar nesta quarta-feira (12) uma portaria para obrigar as redes sociais a remover conteúdo sobre ataques às escolas, informou o ministro da Justiça e Segurança Flávio Dino à jornalista Andréia Sadi.

O portal de notícias G1 entrou em contato com a Advocacia-Geral da União (AGU) e com o Ministério Público Federal (MPF) para entender se os dois órgãos tomarão medidas para que as redes sociais removam essas publicações.

Em nota, a Advocacia-Geral da União disse que o Ministério da Justiça e Segurança Pública é a pasta responsável pela remoção dos conteúdos.

“O Ministério da Justiça e Segurança Pública criou a Operação Escola Segura, que inclui a solicitação de exclusão de uma série de contas e postagens em redes sociais, e estabeleceu um canal para recebimento de informações de ameaças e ataques contra as escolas”, disse a Advocacia-Geral da União.

O Ministério Público Federal não havia retornado até a última atualização da reportagem. O Twitter não tem mais respondido os contatos de imprensa. Em vez disso, o e-mail tem retornado às solicitações com um emoji de fezes.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil

https://www.osul.com.br/twitter-mantem-ativas-ao-menos-61-contas-que-compartilham-conteudos-sobre-ataques-a-escolas-no-brasil/

Twitter mantém ativas ao menos 61 contas que compartilham conteúdos sobre ataques a escolas no Brasil

2023-04-11