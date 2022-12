Mundo Twitter suspende conta de jovem que monitorava voos de Elon Musk

Por Redação O Sul | 14 de dezembro de 2022

Jack Sweeney que vive na Flórida, Estados Unidos, criou um perfil automatizado na mídia social que publicava sempre que o jatinho de Musk decolava ou pousava Foto: Divulgação Jack Sweeney que vive na Flórida, Estados Unidos, criou um perfil automatizado na mídia social que publicava sempre que o jatinho de Musk decolava ou pousava. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

O Twitter suspendeu a conta “@ElonJet” que monitorava e compartilhava as rotas aéreas feitas por Elon Musk, atual dono da rede social. O perfil foi criado em junho de 2020 por Jack Sweeney, de 19 anos. Agora, ao acessar a página é possível visualizar a seguinte mensagem: “O Twitter suspende as contas que violam as Regras do Twitter”.

Sweeney que vive na Flórida, Estados Unidos, criou um perfil automatizado na mídia social que publicava sempre que o jatinho de Musk decolava ou pousava. A conta, que tinha mais de 500 mil seguidores, não agradou Musk, que fez uma oferta de US$ 5 mil (cerca de R$ 26,5 mil, na cotação atual) para que Sweeney retirasse a página do ar.

Sem resposta

Sweeney fez uma contraproposta e pediu US$ 50 mil (R$ 265 mil), afirmando que poderia usar o dinheiro para ajudar com os custos da faculdade ou talvez comprar um Tesla Space Model 3, um dos veículos elétricos da companhia de Musk. O bilionário não gostou muito e disse que não “parecia certo pagar para tirar a conta do ar”. A última mensagem foi enviada pelo estudante, que se ofereceu a apagar o perfil em troca de um estágio – mas a oferta não foi respondida.

No início de novembro, Musk tuitou que estava comprometido com a “liberdade de expressão e que não baniria nem mesmo a conta que monitorava seus voos.

Outros monitorados

“Meu compromisso com a liberdade de expressão se estende até mesmo a não banir a conta que segue meu avião, mesmo que isso seja um risco direto à segurança pessoal”, disse. Além de Musk, o jovem ainda administra conta que rastreia os jatos particulares de, ao menos, 21 bilionários russos. Entre eles são Roman Abramovich, dono do clube inglês Chelsea e Dmitry Rybolovlev, bilionário dono do Monaco.

