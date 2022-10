Brasil Uber vai permitir que motoristas gravem corridas usando a câmera do celular; teste começa no Brasil

Por Redação O Sul | 30 de outubro de 2022

Funcionalidade pode ser usada pelos condutores no próprio aplicativo. (Foto: Divulgação)

Uber anunciou que motoristas parceiros poderão gravar suas corridas usando a câmera do smartphone. Os testes começam no Brasil, em Santos e em João Pessoa (PB). Outras três cidades americanas participarão do piloto (Cincinnati, Louisville e Nova York).

Atualmente, a Uber permite que os motoristas coloquem câmera em seus veículos, mas a empresa reconhece que a instalação pode ser complexa. Com esse novo modelo, os condutores poderão usar seus celulares para registrar vídeo e áudio da viagem com a câmera frontal.

A gravação é feita no próprio aplicativo da Uber e uma janela no canto inferior da tela exibe o que é registrado no interior do carro durante o trajeto. “A partir do feedback dos motoristas envolvidos nesse piloto serão definidos os passos seguintes”, informou a Uber em comunicado.

A Uber também afirma que, com o recurso habilitado, os motoristas parceiros poderão gravar vídeo e áudio de todas as viagens. Assim como já ocorre no recurso de gravação de áudio, a gravação de vídeo também permanecerá criptografada no celular, sem que ninguém possa acessá-la diretamente – nem o próprio motorista, que não possui a chave da criptografia.

“A única forma da equipe de atendimento da Uber acessar o conteúdo das gravações é mediante um reporte de incidente de segurança no aplicativo. Se o motorista parceiro abrir uma reclamação, ele terá a opção de adicionar o arquivo com o vídeo em questão. Só então a Uber – que tem a chave da criptografia – terá acesso às imagens. No caso de investigações, as autoridades competentes também podem solicitar acesso a essas imagens para a Uber, na forma da lei”, diz a companhia em nota.

Por enquanto, não há previsão de lançamento em outros municípios.

Outras medidas

Nesse ano, a Uber anunciou outras medidas que colaboram com a segurança de passageiros e motoristas. Uma delas é mostrar aos parceiros detalhadamente o endereço de destino antes mesmo do aceite das viagens, já que antes era exibida apenas a região de destino final. A outra é a inclusão do botão “Ligar para a Polícia” no Rio da Janeiro, que permitirá entrar em contato com a polícia local por meio do aplicativo, fornecendo automaticamente a localização em tempo real do veículo sem a necessidade de passar essas informações verbalmente ao atendente.

“A empresa está sempre buscando melhorar a experiência de quem usa o app. Nossas pesquisas internas mostram que muitos dos recursos de segurança já existentes são pouco conhecidos e, portanto, pouco utilizados pelos usuários. Acreditamos que torná-los mais visíveis e acessíveis no app é a melhor forma de encorajar seu uso”, informou a gerente de Operações para Segurança na Uber, Araceli Almeida.

