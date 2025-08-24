Mundo Ucrânia ataca com drones e provoca incêndio em usina nuclear russa

24 de agosto de 2025

Usina Nuclear de Kursk vista da cidade de Kurtchatov. (Foto: Reprodução)

A Ucrânia lançou uma série de ataques com drones contra a Rússia nesse domingo (24), dia em que Kiev completou 34 anos de independência da União Soviética e no momento em que os esforços diplomáticos para encerrar a guerra parecem estar perdendo força após uma cúpula no Alasca terminar sem acordos.

Segundo o Ministério da Defesa da Rússia, pelo menos 95 drones ucranianos foram abatidos neste domingo, e um deles atingiu a usina nuclear de Kursk após ser interceptado, provocando um incêndio que foi extinto por bombeiros. Não houve registro de vítimas, e, segundo o órgão de fiscalização nuclear da ONU, os níveis de radiação perto da usina permaneceram normais.

Enquanto isso, a Ucrânia informou que a Rússia a atacou durante a manhã com um míssil balístico e 72 drones Shahed de fabricação iraniana, dos quais a força aérea abateu 48. Um drone russo matou uma mulher de 47 anos na região leste de Dnipropetrovsk, afirmou o governador local.

“É assim que a Ucrânia ataca quando seus apelos por paz são ignorados”, disse o presidente da Ucrânia, Volodimir Zelenski. “Hoje, tanto os EUA quanto a Europa concordam: a Ucrânia ainda não venceu completamente, mas certamente não perderá. A Ucrânia garantiu sua independência. A Ucrânia não é uma vítima, é uma lutadora.”

O líder ucraniano afirmou ainda que “o caminho mais eficaz” de acabar com a guerra seria uma reunião com seu homólogo russo, Vladimir Putin —possibilidade descartada pelo ministro das Relações Exteriores da Rússia, Serguei Lavrov, na última sexta (22).

A cúpula que reuniu Trump e Putin no Alasca há pouco mais de uma semana foi criticada por ter deixado o ucraniano de fora e por não ter avançado em direção a um acordo de paz.

No entanto, o vice-presidente dos EUA, J.D. Vance, rejeitou as sugestões de que Moscou estaria impedindo um acordo com a Ucrânia e afirmou que a Rússia fez “concessões significativas” a Trump pela primeira vez. “Na verdade, eles estão dispostos a ser flexíveis em algumas de suas demandas centrais”, disse o político no programa de entrevistas da emissora americana NBC “Meet the Press with Kristen Welker”.

As expectativas de alcançar paz no conflito estão baixas. Em entrevista transmitida neste domingo pela emissora pública Rossia, Lavrov acusou as potências ocidentais de “buscarem um pretexto para impedir negociações” e chamou Zelenski de teimoso por querer “impor condições e exigir uma reunião imediata” com Putin a todo custo.

Neste domingo, Rússia e Ucrânia trocaram 146 prisioneiros de guerra de cada lado. Os intercâmbios de prisioneiros em grande escala é uma das poucas áreas de cooperação entre ambos os países desde o início da ofensiva da Rússia em 2022.

Moscou acrescentou que a Ucrânia devolveu à Rússia oito cidadãos residentes da região russa de Kursk, “detidos ilegalmente” por Kiev. Um dos ucranianos libertados neste domingo é o jornalista Dmitro Jiliuk, informou o presidente ucraniano, Volodimir Zelenski. O mandatário ucraniano afirmou que o repórter “foi sequestrado na região de Kiev em março de 2022”.

A guerra de três anos e meio, que deixou dezenas de milhares de mortos, está atualmente em um impasse.

Nos últimos dias, a Rússia, que agora controla cerca de um quinto da Ucrânia, fez alguns progressos no leste do país, incluindo a captura de duas vilas na região de Donetsk no sábado (23).

Kiev depende de drones para responder à invasão e usa os equipamentos principalmente contra a infraestrutura petrolífera da Rússia, uma fonte fundamental de receita para Moscou na guerra. Também nesse domingo, por exemplo, dez drones foram interceptados no porto de Ust-Luga, perto de São Petersburgo, na costa do Mar Báltico, causando um incêndio em um terminal petrolífero pertencente ao grupo russo Novatec, informou o governador do local, Alexander Drozdenko no Telegram.

