Por Redação O Sul | 23 de setembro de 2022

Imagens foram postadas no Telegram por um oficial do exército ucraniano. (Foto: Reprodução)

As forças armadas ucranianas divulgaram um vídeo que mostra um drone sendo rebocado no mar Negro por tropas ucranianas. As imagens foram divulgadas no Telegram pelo oficial das forças armadas ucranianas Anatoly Stefan.

Junto com o vídeo, Stefan disse que essa é a primeira vez que as tropas ucranianas derrubam um Mohajer-6, veículo aéreo não-tripulado (VANT) de fabricação iraniana.

O oficial não especificou a data em que o vídeo foi gravado ou quando o drone foi derrubado.

Segundo informações do oficial, é um veículo usado para reconhecimento e vigilância, mas com capacidade para ataque. “O VANT é capaz de transportar até quatro munições de alta precisão”, disse.

O drone de longo alcance Mohajer-6 tem um peso máximo de decolagem de 600 kg, carga útil de 100 kg e alcance de voo de 200 km, segundo sites especializados em veículos militares. A velocidade máxima é de 200 km/h, a duração do voo é de 12 horas a uma altura máxima de 5.400 metros do solo.

A Ucrânia também relatou a destruição de um drone Shahed-136 perto da linha de frente da guerra na região de Kharkiv este mês. O Ministério da Defesa do Reino Unido disse que a Rússia estava sendo forçada a usar armas provenientes de países como Irã e Coréia do Norte devido à diminuição de seus próprios suprimentos.

A Ucrânia disse que um drone de reconhecimento russo também foi destruído em Mykolaiv. Vários obuses, tanques e veículos blindados também foram destruídos, enquanto a Ucrânia afirmou ter matado pelo menos 27 soldados russos.

Os drones fabricados no Irã são considerados tecnologicamente superiores aos drones de combate Bayraktar TB2 fabricados na Turquia que os militares da Ucrânia estão usando, tendo a capacidade de voar quase 1.100 milhas mais longe enquanto transportam cargas pesando 500 libras a mais.

O Irã negou anteriormente o envio dos drones Shahed-136 ou quaisquer outras armas para a Rússia. No entanto, o chefe da Guarda Revolucionária do país mais tarde se gabou de armar as principais potências do mundo, de acordo com a Associated Press.

A secretária de imprensa da Casa Branca, Karine Jean-Pierre, disse durante uma coletiva de imprensa no final de agosto que o Irã enviou à Rússia os drones Shahed-136 e Mohajer-6, com os UAVs sendo transferidos para a Rússia “ao longo de vários dias em agosto”.

