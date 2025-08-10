Mundo Ucrânia e União Europeia se unem antes do encontro de Trump e Putin, marcado para sexta-feira

Por Redação O Sul | 10 de agosto de 2025

Compartilhe esta notícia:











Movimento ocorre para evitar que a Ucrânia seja excluída das negociações de paz. Foto: Reprodução Movimento ocorre para evitar que a Ucrânia seja excluída das negociações de paz. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Ucrânia e seus aliados europeus buscaram neste domingo, 10, apresentar uma frente unida antes de uma reunião, marcada para esta semana, entre o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o presidente da Rússia, Vladimir Putin, que quer deixar a Kiev de lado em futuras negociações de paz.

“O caminho para a paz na Ucrânia não pode ser decidido sem a Ucrânia”, diz um comunicado divulgado no início do domingo, 10, por sete líderes europeus, incluindo o presidente Emmanuel Macron, da França, e o chanceler Friedrich Merz, da Alemanha.

O presidente Volodmir Zelenski, da Ucrânia, foi rápido ao endossar a declaração. Escreveu horas depois nas redes sociais que estava “grato a todos que estão com a Ucrânia e nosso povo hoje em nome da paz na Ucrânia, que está defendendo os interesses vitais de segurança das nossas nações europeias.”

As declarações coordenadas vieram após Zelenski ter participado no sábado, 9, de uma série de ligações com líderes europeus. Naquele mesmo dia, dois altos oficiais ucranianos e seus equivalentes europeus se encontraram com principais oficiais americanos fora de Londres para tentar avaliar a posição negociadora de Moscou e para defender o caso da Ucrânia antes da cúpula Trump-Putin, a marcada para sexta-feira, 15, no Alasca (EUA).

Sem troca de territórios

As ligações e a reunião nos arredores de Londres deixaram claro que Kiev estava mais uma vez tentando reunir seus aliados europeus enquanto Washington busca negociar independentemente um fim para a guerra com a Rússia.

Isso levanta preocupações de que a administração Trump fará concessões a Moscou que Kiev não pode aceitar. A Ucrânia também está determinada a não deixar a Rússia definir os termos e a estrutura das futuras negociações de paz.

No comunicado, os líderes europeus disseram que “negociações significativas só podem ocorrer” após um cessar-fogo ou uma redução nas hostilidades ter sido efetivada — posição há muito sustentada pela Ucrânia, mas que a Rússia consistentemente rejeita.

Os líderes europeus também disseram que “permanecem comprometidos com o princípio de que as fronteiras internacionais não devem ser mudadas pela força” e que a atual linha de frente “deve ser o ponto de partida das negociações”. Essa linguagem representou uma rejeição implícita à recente sugestão de Trump de que um acordo de cessar-fogo poderia incluir algumas “trocas de territórios”.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo

https://www.osul.com.br/ucrania-e-uniao-europeia-e-se-unem-antes-do-encontro-de-trump-e-putin-marcado-para-sexta-feira/

Ucrânia e União Europeia se unem antes do encontro de Trump e Putin, marcado para sexta-feira

2025-08-10