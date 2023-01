Mundo União Europeia (UE) aprova lei que proíbe a importação de uma série de produtos de áreas desmatadas

Por Redação O Sul | 6 de janeiro de 2023

Regra europeia pode servir de base para legislação similar nos Estados Unidos Foto: Nossos Biomas TV Brasil Foto: Nossos Biomas TV Brasil

A União Europeia (UE) aprovou no fim do ano passado lei que proíbe a importação de uma série de produtos de áreas desmatadas e que pode servir de base para legislação similar nos Estados Unidos. O deputado democrata Earl Blumenauer é autor do “florest act”, lei que propõe mecanismos similares aos da UE para evitar que produtos extraídos ou produzidos em áreas devastadas entrem no país.

O político afirma que o texto tem apoio do presidente Joe Biden e da embaixadora comercial dos EUA, Katherine Tai, segundo o “The Guardian”. Apesar do apoio de membros de alto escalão do governo, existe um temor que o tema fique paralisado na Câmara sob o comando dos republicanos.

Mesmo sob perspectiva nebulosa, Blumenauer disse que a aprovação da regra na UE, em dezembro de 2022, deu novos impulsos à proposta, que pode começar a receber apoio do setor privado. Segundo o Greenpeace, o texto apresentado no Congresso dos EUA traz menos proteção ao meio ambiente do que o aprovado na UE.

A entidade afirma que a proposta americana não impõe sanções para a degradação florestal, tem poderes de fiscalização mais limitados, não traz proteção a outros tipos de ecossistemas e trata apenas do desmatamento “ilegal”, enquanto 30% a 50% do desmatamento tropical é nominalmente legal.

