Rio Grande do Sul Uergs abre inscrições para cursos de especialização

Por Redação O Sul | 6 de fevereiro de 2022

As inscrições podem ser feitas até 10 de março

A Uergs (Universidade Estadual do Rio Grande do Sul) está com inscrições abertas para cinco cursos de especialização programados para o primeiro semestre deste ano em Caxias do Sul, Erechim, Osório e Porto Alegre.

As inscrições devem ser feitas de forma on-line até 10 de março. As aulas começarão em abril e serão presenciais, com a possibilidade de atividades remotas.

Em Caxias do Sul, haverá a primeira turma da especialização em Educação e Cultura, já ofertada em outras unidades da Uergs. Em Osório, será aberto o curso de Educação Física Escolar.

Em Porto Alegre, ocorrerá as especializações em Gestão Pública e em Teoria e Prática da Formação do Leitor. A unidade também terá o novo curso de Leitura Literária.

Em Erechim, serão ofertadas a especialização em Teoria e Prática da Formação do Leitor e, no segundo semestre, o curso de Conservação Ambiental e Turismo Rural.

Os editais com informações sobre a seleção, vagas e os cursos estão disponíveis no site proppg.uergs.edu.br/especializacoes.

