Por Redação O Sul | 13 de fevereiro de 2022

Nesta edição, 15.234 candidatos inscreveram-se para concorrer a 3.980 vagas em 89 cursos de graduação na Ufrgs. Foto: Gustavo Diehl/Ufrgs Nesta edição, 15.234 candidatos inscreveram-se para concorrer a 3.980 vagas em 89 cursos de graduação na Ufrgs. (Foto: Gustavo Diehl/Ufrgs) Foto: Gustavo Diehl/Ufrgs

A Coperse (Comissão Permanente de Seleção) da Ufrgs divulgou no início da noite deste domingo (13) as médias e a abstenção do primeiro dia de provas do Vestibular 2022, que ocorreu no sábado (12). Foi registrada uma abstenção de 16,06% com 2.446 candidatos ausentes.

A média da prova de Língua Portuguesa foi 7,5207, com desvio-padrão de 2,7082, enquanto a de Literatura em Língua Portuguesa ficou em 6,3933 e desvio-padrão de 3,0923. História teve média de 7,6888 e desvio padrão de 3,1157. A média de Matemática ficou em 5,2656. O desvio padrão foi de 2,6594.

O concurso prosseguiu neste domingo com as provas de Biologia, Física, Geografia, Língua Estrangeira e Química, cujos gabaritos serão divulgados nesta segunda-feira (14), a partir das 9h. Também nesta segunda-feira, a partir das 18h, serão divulgadas as médias e abstenções das provas de domingo.

Nesta edição, 15.234 candidatos inscreveram-se para concorrer a 3.980 vagas em 89 cursos de graduação na Ufrgs.

