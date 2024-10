Rio Grande do Sul UFRGS é a 16ª melhor universidade da América Latina

Por Marcelo Warth | 3 de outubro de 2024

UFRGS ganhou duas posições em relação ao levantamento anterior

Pelo segundo ano consecutivo, a USP (Universidade de São Paulo) foi considerada a melhor instituição de ensino superior da América Latina e do Caribe, de acordo com a 14ª edição do QS World University Ranking, divulgada nesta quinta-feira (3).

Entre as instituições de ensino gaúchas, a melhor colocada é a UFRGS (Universidade Federal do Rio Grande do Sul), que ficou em 16º lugar, duas posições à frente do levantamento anterior. A PUCRS (Pontifícia Universidade Católica do RS) ocupa a 62ª posição. Já a UFSM (Universidade Federal de Santa Maria) permanece na 70ª colocação.

Na segunda e terceira posições do ranking, atrás da USP, aparecem a Pontifícia Universidade Católica do Chile e a Unicamp (Universidade Estadual de Campinas). Além da USP e da Unicamp, o Brasil tem outras duas universidades no top 10: UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro), em 5º, e Unesp (Universidade Estadual Paulista), em 8º.

Cientistas da UFRGS

Novo levantamento realizado pela Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, que revela os cientistas mais influentes do mundo em 2023, apontou o crescimento da UFRGS em número de pesquisadores listados. Enquanto em 2022 foram 54 pesquisadores da universidade, neste ano a instituição teve 67 representantes listados.

