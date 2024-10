Mundo Após ataque do Irã contra Israel, governo brasileiro condena a escalada do conflito no Oriente Médio

Por Redação O Sul | 3 de outubro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Itamaraty divulgou uma nota um dia após o ataque iraniano Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil Itamaraty divulgou uma nota um dia após o ataque iraniano. (Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil) Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O governo brasileiro se manifestou, na quarta-feira (2), sobre o lançamento de cerca de 200 mísseis balísticos pelo Irã contra Israel, ocorrido na terça (1º). Em nota, o Ministério das Relações Exteriores afirmou que “condena a escalada do conflito e renova seu apelo a todas as partes envolvidas para que exerçam máxima contenção”.

“O governo brasileiro acompanha com preocupação o lançamento de cerca de 200 mísseis pelo Irã contra o território israelense, condena a escalada do conflito e renova seu apelo a todas as partes envolvidas para que exerçam máxima contenção. Reitera, ainda, sua convicção acerca da necessidade de amplo cessar-fogo em todo o Oriente Médio e conclama a comunidade internacional para que utilize todos os instrumentos diplomáticos à disposição a fim de conter o aprofundamento do conflito. A embaixada em Tel Aviv continua a monitorar a situação dos nacionais em Israel, em contato permanente com os brasileiros no país, aos quais tem prestado orientações e assistência consular”, prossegue o texto divulgado pelo Itamaraty.

Ninguém ficou ferido nem foram registrados grandes danos materiais no ataque iraniano. Israel afirmou que haverá retaliação.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo

https://www.osul.com.br/apos-ataque-do-ira-contra-israel-governo-brasileiro/

Após ataque do Irã contra Israel, governo brasileiro condena a escalada do conflito no Oriente Médio

2024-10-03