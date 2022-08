Rio Grande do Sul UFRGS está entre as mil melhores universidades do mundo

Por Redação O Sul | 16 de agosto de 2022

O ranking é realizado anualmente desde 2013 pela empresa de consultoria independente Shangai Ranking Consultancy Foto: Foto: Divulgação/UFRGS O ranking é realizado anualmente desde 2013 pela empresa de consultoria independente Shangai Ranking Consultancy. (Foto: Divulgação/UFRGS) Foto: Foto: Divulgação/UFRGS

O ranking anual Shangai Ranking divulgado nesta segunda-feira (15) colocou a Universidade Federal do Rio Grande do Sul entre as mil melhores universidades do mundo. Ao todo são 21 instituições brasileiras e públicas na listagem.

O levantamento divulga apenas a posição exata das cem primeiras universidades. A partir da centésima primeira posição, as instituições são agrupadas entre as centenas.

A Universidade de São Paulo (USP) aparece como melhor colocada entre as brasileiras, entre a 101ª e 150ª posição. Em seguida, vem a Universidade de Campinas (Unicamp) na posição 301 a 400. A UFRGS está junto com a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) figurando na posição entre 401 e 500.

O ranking é realizado anualmente desde 2013 pela empresa de consultoria independente Shangai Ranking Consultancy e leva em conta seis critérios, entre eles os números de artigos publicados em revistas conceituadas, com a Science, e os números de prêmios Nobel recebidos pelos graduados ou professores da instituição.

As 15 melhores do mundo

Segundo o ranking, as 15 melhores universidades do mundo são instituições de ensino dos Estados Unidos e do Reino Unido. Em primeiro lugar está a Universidade de Harvard. Em seguida, estão a Universidade de Stanford, o Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT), a Universidade de Cambridge, no Reino Unido, e a Universidade da Califórnia em Berkeley.

A avaliação também analisa a performance das universidades em áreas específicas do conhecimento, dividindo-as em cinco categorias: ciências médicas, ciências sociais, ciências da vida, ciências naturais e engenharia. Neste tópico de avaliação, foram analisados 54 cursos e áreas, e o Brasil está nos 50 melhores do mundo em seis dessas áreas.

