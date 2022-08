Mundo Cardeal é acusado de abuso sexual no Canadá

Por Redação O Sul | 16 de agosto de 2022

Relatório faz parte de uma investigação sobre denúncias contra membros da Igreja Católica desde 1940. (Foto: Reprodução)

O cardeal canadense Marc Ouellet, atual prefeito da Congregação para os Bispos da Igreja Católica, foi acusado de abuso sexual em um ação coletiva tornada pública nesta terça-feira (16) contra mais de 80 membros da Diocese de Quebec (Canadá).

Ouellet foi acusado de “tocar indevidamente” em uma mulher, que era funcionária da diocese, durante um coquetel organizado em 2008 e em outras ocasiões públicas. A mulher, identificada apenas pela letra F, afirmou que, em 2010, o religioso a beijou e “deslizou sua mão pelas costas até as nádegas”.

O relatório tornado público faz parte de uma investigação sobre denúncias contra membros da Igreja Católica desde 1940 e têm testemunhos de 101 pessoas que afirmaram terem sido vítimas de religiosos e funcionários da Diocese de Quebec. Até o momento, Ouellet não responde a nenhum processo formal.

As denúncias foram publicadas há cerca de 15 dias do fim da viagem do papa Francisco ao Canadá, onde o líder da Igreja Católica fez diversos pedidos de desculpa por abusos sexuais e pelos crimes cometidos por religiosos nos internatos para povos indígenas mantidos em parceria com o governo canadense.

Em uma entrevista exclusiva à agência de notícias Reuters, concedida em sua residência no Vaticano em 2 de julho, o papa Francisco reconheceu que ainda existe resistência dentro da Igreja Católica para implementar medidas para proteger as crianças do abuso sexual por parte do clero, mas declarou que, mesmo assim, essas medidas são um caminho “irreversível”.

Em 2019, Francisco emitiu uma diretiva papal ordenando “sistemas públicos, estáveis ​​e de fácil acesso para apresentação” de denúncias de abuso sexual em dioceses de todo o mundo.

Alguns países, como os Estados Unidos, estabeleceram alguns procedimentos – conhecidos como “centros de escuta” – mesmo antes da diretiva. Outros, no entanto, principalmente em países em desenvolvimento, demoram a se adequar.

“Há resistência, mas a cada novo passo há uma consciência crescente de que este é o caminho a seguir”, disse Francisco.

A crise de abusos na Igreja explodiu no cenário internacional em 2002, quando o jornal Boston Globe revelou que décadas de abusos sexuais por padres haviam sido encobertas por líderes da Igreja. Padrões semelhantes foram denunciados posteriormente nos Estados Unidos, na Europa, no Chile e na Austrália, minando a autoridade da Igreja e afetando seus cofres.

“[Depois de Boston] a Igreja deu início a uma política de tolerância zero lentamente, e avançou desde então. E acho que a direção tomada nisso é irreversível”, disse Francisco.

Em 2019, Francisco convocou lideranças das Igrejas nacionais de todo o mundo a Roma, para uma cúpula sobre abuso sexual. No final daquele ano, ele promulgou duas grandes leis: uma instituiu novos procedimentos de apresentação de relatórios e tornou os bispos mais responsáveis, ampliando também a definição de crimes sexuais; a segunda foi a remoção do segredo pontifício em torno dos casos de abuso.

Em fevereiro deste ano, o papa reestruturou o departamento doutrinário do Vaticano para dar mais força à seção disciplinar que trata de casos de abuso sexual, equiparando-a à seção doutrinária. Na entrevista, ele afirmou que a mudança no escritório doutrinário estava “correndo bem”.

