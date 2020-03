Acontece Últimos dias de inscrições para 16ª edição da Corrida de Aniversário de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 11 de março de 2020

Prova acontece no dia 22 de março, na Orla do Guaíba Foto: Claiton Dornelles/Divulgação Foto: Claiton Dornelles/Divulgação

No domingo, dia 22 de março, acontecerá a 16ª edição da tradicional Corrida de Aniversario de Porto Alegre. As inscrições podem ser feitas até o dia 18 de março pelo site www.sesc-rs.com.br/esporte/corridas, por R$ 45 para os usuários do Cartão Sesc/Senac nas categorias Comércio e Serviços ou Empresários e R$ 60 para o público em geral. Os participantes poderão optar por trajetos de 3km, 5km e 10km. Mais informações podem ser obtidas no Sesc Redenção, pelos telefones (51) 3226-0631 ou (51) 3211-0661.

A largada da prova está prevista para às 8h na Rótula das Cuias. Os atletas passarão pela Orla do Guaíba para apreciar uma das vistas mais famosas da cidade. A retirada do kit (número, chip e brinde) deverá ser feita no sábado, dia 21 de março, na loja da Decathlon localizada no terceiro andar do Shopping Praia de Belas. As inscrições para grupos de corrida podem ser feitas pelo e-mail hdelfino@sesc-rs.com.br. O evento é uma promoção da Prefeitura Municipal de Porto Alegre, por intermédio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Esporte, e a realização é do Sistema Fecomércio-RS/Sesc.

Esporte Sesc – Para promover o bem-estar físico da comunidade gaúcha, “Esporte Sesc – Praticar Faz Bem”, pilar do Sistema Fecomércio-RS/Sesc, realiza torneios e competições, tais como o Circuito Verão Sesc de Esportes, Jogos Comerciários, Sesc Triathlon e o Circuito Sesc de Corridas, além das ações voltadas à qualidade de vida promovidas pelas Academias Sesc, que mantém desde 2011 certificação NBR ISO 9001:2015.

16° Corrida de Aniversário de Porto Alegre/ 22/03 (Domingo)/ 08h/ Rótula das Cuias (Avenida Edvaldo Pereira Paiva)

Inscrições: pelo site www.sesc-rs.com.br/esporte/corridas, por R$ 45 para usuários do Cartão Sesc/Senac nas categorias Comércio e Serviços ou Empresários e R$ 60 para o público em geral. Para grupos de corrida, pelo e-mail hdelfino@sesc-rs.com.br

