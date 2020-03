Acontece Neugeubauer lança campanha de Páscoa e aposta em ações promocionais no PDV

Por Redação O Sul | 11 de março de 2020

Tradicional marca de chocolate gaúcha investe na variedade do seu portfólio para atender os consumidores na época mais doce do ano

A Páscoa é uma data repleta de simbologia e a renovação é um dos pilares dessa tradição. E com a proximidade da comemoração, a Neugebauer, primeira indústria de chocolates do Brasil, fundada em 1891, prepara novidades para fazer o público sair da rotina neste ano. A campanha “Felicidade é Neugebauer na cesta” promete oferecer opções criativas e acessíveis aos consumidores. A principal delas é a possibilidade de o cliente personalizar sua cesta utilizando os tradicionais chocolates da marca, como Amor Carioca, Bib’s, Stikadinho e a linha premium 1891.

Dentre os produtos que poderão compor a cesta de acordo com o gosto do público, destaque para nova a linha Bib’s Tablete Familiar, de 80g, 85g e 90g, que é composta pelos sabores Ao Leite, Amendoim, Cookies, Dark, Duo, Flocos, ampliando as opções na hora da escolha da composição.

Durante o período da campanha, a Neugebauer realizará ações promocionais com sorteios de prêmios e entregas de cestas para compras acima de R$ 15 e degustação dos tabletes 1891 e Bib’s em estabelecimentos selecionados. Impulsionado pela #CestouNeugebauer, a campanha promete movimentar os dias que antecedem a Páscoa.

Para o diretor comercial da Neugebauer, Sergio Copetti, o objetivo principal da campanha é oferecer mais opções aos consumidores na hora da escolha do presente de Páscoa. “Para esta ação, apostamos em nosso portfólio como uma opção diferencial para o nosso público. Por meio da “Felicidade é Neugebauer na cesta” queremos oferecer, além da qualidade de nossos produtos, uma experiência diferente na hora da escolha do presente de Páscoa”, afirma Copetti.

A campanha “Felicidade é Neugebauer na cesta” terá início em 19 de março e segue até o domingo de Páscoa em estabelecimentos selecionados.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Acontece

Deixe seu comentário