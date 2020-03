Acontece Praia de Belas Shopping realiza a 2ª edição do Body&Soul nos dias 14 e 15 de março

Por Redação O Sul | 11 de março de 2020

Evento exclusivo e totalmente dedicado à saúde e ao bem-estar trará uma série de atrações gratuitas Foto: Christiano Cardoso Foto: Christiano Cardoso

Cada vez mais as pessoas buscam manter um estilo de vida saudável, com equilíbrio entre corpo e mente. Para incentivar esta busca, o Praia de Belas Shopping realiza, nos dias 14 e 15 de março, o Body&Soul – evento exclusivo do Grupo Iguatemi e que o shopping traz pela segunda vez a Porto Alegre.

O Body&Soul irá ocorrer no 3º piso do shopping, em uma área aberta ao lado da loja Decathlon, que tem uma privilegiada vista para o Guaíba e para o Parque Marinha do Brasil. A programação contará com profissionais reconhecidos em suas áreas de atuação e que se destacam também pela presença no meio digital.

O evento vai oferecer uma agenda diversificada de atividades, com aulas da Fórmula Academia, PopFunk com Renan Kunha, grupo de corridas Winners, além do Crossfit 4all, que realizará um treino pet friendly. Também está previsto o Programa Saúde e Bem-Estar (SABER), da Escola de Ciências da Saúde e da Vida da PUCRS, que trabalha as atividades físico-esportivas com foco no desenvolvimento motor e habilidades múltiplas dos participantes. Na ocasião, serão apresentadas atividades voltadas para crianças dos 6 a 11 anos, que incluem a execução de exercícios para coordenação motora, flexibilidade, resistência, força e elasticidade.

Igualmente, faz parte do pilar de programação do Body&Soul a atividade para a melhor idade com a Viva Club, que realizará uma aula de treinamento funcional específico chamado de coord’s, os quais trabalham, principalmente, com exercícios de coordenação motora, equilíbrio, ritmo, atenção e lateralidade.

Evidenciando o foco no equilíbrio, Martina Heusser ministrará uma aula de Yoga e conversará com os participantes sobre mudanças de hábitos e como manter uma rotina de autocuidado. Além disso, arquitetos que fazem parte da Mostra Elite Design, estarão presentes com temas que ressaltam a memória afetiva e o Design Biofílico – que alia arquitetura e natureza à serviço do bem-estar.

O Body&Soul contará também com a participação da nutricionista Cris Zinelli e Camila Souza, profissionais com forte atuação nas redes sociais e responsáveis por disseminar um estilo de vida saudável e descomplicado.

O universo fitness e as redes sociais estarão presente com os influenciadores Bruna Krause e Oto Maciel em um bate-papo com o público. O tema “Superação” complementa a programação do evento com uma conversa com a triatleta Danielle Nobile juntamente com Flávia Maoli e Ana Ávila, ambas da ONG Projeto Camaleão.

“Devido a seu sucesso na primeira edição, no ano passado, o Body&Soul já se tornou uma referência dentro do calendário de eventos do Praia de Belas Shopping e estamos felizes em realizar a sua segunda edição com uma programação robusta e que prestigia diversos profissionais com forte atuação no Estado. Além disso, traremos atividades que irão reforçar ainda mais os nosso pilares de atividades para as famílias, pets e inclusão”, declara Marcelo Borba, Gerente Geral do Praia de Belas.

Programação Completa Body & Soul/Sábado, 14/03

8h- Treino com grupo de corrida Winners (iniciante e avançado)

9h30- Bate papo sobre Yoga, rotina de autocuidado e mudanças de hábito com Martina Heuser

10h30 – Aula de Yoga com Martina Heuser

11h30 – Aula de HIT e ritmos com Raquel Melissa (Fórmula academia)

14h30 – Aula de Pilates com Sara Santana (Fórmula academia)

15h30 – Espaços de felicidade: Memória afetiva, estilos de decoração e harmonia de cores (com as arquitetas Alyssan Medeiro, Gabriela Dapper e Tatiana Dapper – Mostra Elite)

16h30 – Atividade física para a melhor idade com a Vivaclub

17h30 – Redes sociais e o Universo fitness com os influenciadores Bruna Krause e Oto Maciel

Domingo, 15/03

10h – Aula de Body Balance com Raquel Silvestri (Fórmula academia)

11h – Aula de PopFunk com Renan Kunha

14h – Seu Estilo de Vida te Nutre? Com a Nutricionista Cristina Zinelli + Camila Souza

15h – Programa Saúde e Bem-Estar (Saber), da Escola de Ciências da Saúde e da Vida da PUCRS – Bate papo e atividade física para as crianças.

15h45 – Bate-papo sobre superação com a triatleta Danielle Nobile + Flávia Maoli e Ana Ávila (Projeto Camaleão: Autoestima Contra o Câncer)

16h30 – Design Biofílico: Arquietura& natureza a serviço do Bem-estar ( arquiteto Gioda – Mostra Elite)

17h30 – Crossfit com treino pet friendly – Crossfit 4all

* Programação sujeita a alteração sem aviso prévio.

