Últimos dias para inscrição em atividades esportivas

Por Redação O Sul | 6 de março de 2020

Prossegue até a próxima terça-feira o prazo de inscrição para as 2,5 mil vagas em atividades esportivas gratuitas oferecidas pela prefeitura de Porto Alegre. A programação é oferecida de segunda-feira a sábado, nos turnos da manhã e tarde, em 17 espaços da cidade. Além do futebol, as opções incluem caminhada, ginástica, dança, vôlei, judô, musculação e kung fu, dentre outros.

