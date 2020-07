Porto Alegre Um agente da Polícia Federal reagiu a assalto em Porto Alegre, matando um dos criminosos

Por Redação O Sul | 30 de julho de 2020

Incidente foi registrado por câmera de segurança na área. (Foto: Reprodução)

Uma tentativa frustrada de assalto resultou na morte de um criminoso de 26 anos, na tarde desta quinta-feira (30), na esquina da avenida Baltazar de Oliveira Garcia com a rua Tenente Ary Tarragô (bairro Jardim Itú-Sabará), na Zona Norte de Porto Alegre. Segundo a BM (Brigada Militar), o incidente aconteceu quando uma dupla armada tentou roubar o carro de um agente da PF (Polícia Federal).

O veículo – um Renault Sandero preto – estava parado próximo ao cruzamento por causa do sinal vermelho no semáforo, por volta das 13h. Ignorando o fato de que, na verdade, tratava-se de uma viatura discreta da corporação com um policial no volante, acabaram surpreendidos a tiros.

Um dos assaltantes conseguiu fugir a pé, enquanto o outro caiu baleado no chão, atingido por pelo menos um tiro, e chegou a se arrastar por alguns metros, afastando-se da parte traseira do veículo do policial federal, mas acabou tombando no local. A sua arma ficou no chão da avenida, ao lado do corpo, e será analisada.

Ninguém mais se feriu. Assustados, outros motoristas que passavam pelo local aceleraram os seus carros ao passar pela esquina. A área foi isolada durante cerca de três horas, para o trabalho de técnicos do IGP (Instituto-Geral de Perícias). Parte do incidente foi registrada por um câmera de segurança na área.

Informações extraoficiais apontam a dupla como possível autora de outra tentativa de roubo na região, momentos antes – coincidência ou não, o alvo também havia sido um Renault Sandero, a serviço de um aplicativo de transporte particular e cujo tripulante teria reagido, recebendo um tiro de raspão.

Viamão

Também nesta quinta-feira, uma operação especial da Polícia Civil gaúcha prendeu preventivamente um dos envolvidos no latrocínio de um homem em frente à sua namorada, no município de Viamão (Região Metropolitana de Porto Alegre).

O crime chamou a atenção da opinião pública na ocasião, por ter sido cometido em 12 de junho, Dia dos Namorados. A investigação também constatou que o segundo criminoso envolvido no assalto morreu recentemente, ao entrar em confronto com integrantes da BM (Brigada Militar) em um bairro da Zona Sul de Porto Alegre.

(Marcello Campos)

