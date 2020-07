Geral Um cachorro desaparecido no Estado americano do Kansas no início do mês foi encontrado a 80 quilômetros na antiga casa de seu dono

Por Redação O Sul | 20 de julho de 2020

Labrador Cleo, de 4 anos, havia sumido no dia 12 de julho. (Foto: Reprodução)

Um cachorro desaparecido no Estado norte-americano do Kansas no início do mês foi encontrado a cerca de 80 quilômetros de distância, na antiga casa de seu dono. O labrador Cleo, de quatro anos, havia sumido no último dia 12, na cidade de Olathe, e acabou parando na varanda de seu lar anterior, em Lawson, no Missouri.

“Eu e minha esposa tínhamos acabado de chegar em casa do trabalho. Cleo estava deitado na varanda da frente, parecia que estava esperando alguém”, disse o atual proprietário da residência, Colton Michael, à CNN.

Ele relatou à imprensa local que descobriu de quem era o cachorro perdido por meio das informações que constavam em um microchip, usado para que os animais de estimação possam ser rastreados nesses casos.

A esposa de Michael foi quem associou o nome do dono de Cleo ao antigo morador de sua casa. Ele havia feito inclusive um post no Facebook uma semana antes, para que o ajudassem a encontrar seu cão de estimação.

O casal que agora reside no local havia se mudado para lá há quase dois anos. Quando informaram ao dono que estavam com seu cachorro, disseram à CNN, ele ficou “sem palavras”.

“É a história mais bizarra, mas é muito bom estarmos juntos de novo Realmente, ela é tudo para nós”, disse o dono Drew Feeback à emissora KMBC.

Cleo teria percorrido mais de 90 km da sua atual casa no Kansas até o Missouri. Para isso, acredita-se que o labrador passou por ruas movimentados e cruzou inclusive um rio. No entanto, ainda é um mistério para todos como o cachorro realizou essa viagem.

“Agora que sabemos a quem ela pertence, se ela aparecer novamente, sabemos para quem ligar”, afirmou Michael.

Sobrevivente

Em outro caso recente, contra todas as chances, um cachorro da raça sighthoud (galgo) sobreviveu incrivelmente após ser espancado pelo seu dono, amarrado dentro de um saco plástico e jogado dentro de um rio, em Sevilha, na Espanha.

O caso aconteceu em 30 de junho. A Associação de Proteção aos Animais foi alertada por ciclistas que viram sacos boiando no rio e viram que havia “um nariz” saindo de um dos sacos.

Ao chegar ao local, três sacos haviam sido retirados do rio, todos com cães espancados, mas apenas um deles tinha sobrevivido. Ele conseguiu enfiar o nariz na abertura do saco para respirar e evitou o afogamento.

A polícia disse que os sacos haviam sido amarrados com cordas e confirmou que os três cães tinham marcas de espancamento.

De acordo com a clínica veterinária que atendeu ao animal, ele sofreu um golpe sério na cabeça, nas pernas e no focinho e estava seriamente desnutrido.

Os cães tinham microchip e pelo registro a polícia descobriu que pertenciam ao mesmo dono. Ele foi chamado e terá que responder na Justiça por maus tratos. As informações são da revista Época e dos jornais Metro e Daily Mail.

