Um dos principais jogadores da final da Liga dos Campeões, o meio-campista Thiago Alcântara ainda quer sair do Bayern de Munique, de acordo com informações do jornalista alemão Christian Falk. O espanhol tem conversas avançadas com o Liverpool que precisa entrar em acordo com o clube bávaro para concretizar a transferências.

Após a vitória do título, o técnico Hansi-Flick brincou ao ser perguntado sobre o futuro do camisa seis. “Ele me disse que vai ficar. Você fez uma cara brilhante. Só agradeci a ele pelo nosso tempo juntos, assim como fiz com outros atletas. Não sei e ele também não sabe (sobre o futuro) Temos que esperar pelos próximos dias”, disse o treinador brincando com o jornalista após a primeira frase.

O jogador de 29 anos só tem mais um ano de contrato com o Bayern de Munique e caso o clube não venda Thiago até o dia cinco de outubro, limite da janela de transferências, o atleta poderá assinar um pré-contrato sem custos com outra equipe em janeiro. O Liverpool tem uma proposta de 23 milhões de libras (R$ 168 milhões), mas os bávaros querem mais.

História antiga

A história é antiga. Mazinho, tetracampeão do mundo pela seleção brasileira, procurou a CBF para contar que seu filho mais velho, Thiago, tinha sido convocado para o time sub-17 da Espanha. Ninguém deu muita bola. Ele relatou, inclusive, que ouviu de um dirigente que jogadores formados fora do país não interessavam.

Thiago seguiu tocando sua vida, se profissionalizou no Barcelona e foi escalando os times jovens da equipe espanhola. Aos 20, já era jogador da seleção principal, e uma lesão o tirou da Copa do Mundo de 2014, antes de ser presença certa na Eurocopa de 2016 e no Mundial de 2018.

Aí, ele já era jogador do Bayern. Thiago chegou à Alemanha no verão de 2013, e foi se tornando mais importante a cada temporada. Se no começo ele ainda era um coadjuvante do time que tinha acabado de ser campeão europeu, aquele de Robben e Ribery, nos últimos tempos o meio-campista foi ganhando confiança até chegar neste domingo para fazer o jogo de sua vida em Lisboa, na vitória sobre o PSG por 1 a 0 que valeu o título da Champions League.

Quem pegar apenas os melhores momentos da final talvez deixará passar que é Thiago quem clareia o início do lance do gol de Coman, após cruzamento preciso de Kimmich. Quem assistiu toda a decisão, viu a capacidade do camisa 6 em ditar o ritmo, dar segurança na posse de bola e ainda aparecer defensivamente em momentos delicados.

Curiosamente, a consagração vem quando a formação de jogadores no Barcelona, clube que o revelou, anda tão questionada. Se o clube catalão vive dificuldades para renovar uma geração de Piqué, Busquets, Messi e companhia, Thiago é aquele filho da casa que mais carrega um jogo técnico, inteligente e de controle de bola tão relacionado ao legado de nomes como Xavi e Iniesta.

É esse tipo de jogador, inclusive, que simboliza um dos grandes desejos de Tite nesse seu período de seleção brasileira. O “ritmista” já foi citado publicamente pelo treinador do time nacional. Certa vez, quando perguntado sobre que jogador estrangeiro ele queria ver com a amarelinha, não vacilou: Thiago Alcântara.

É fato também que muitos questionem a competitividade da Bundesliga, troféu que Thiago conquistou por sete edições consecutivas com o Bayern. E que ele nem sempre conseguiu manter o grande nível por muito tempo, até por algumas lesões. Mas agora, ao fazer um jogo deste tamanho valendo a maior taça da Europa, parece não haver mais dúvidas de que o filho de Mazinho ocupa a primeira prateleira do futebol na Europa.

“Talvez o jogo mais importante [da carreira]. Sou o homem mais feliz do mundo”, disse à TV após o título. Muito valorizado após essas semanas de Champions League, Thiago agora pode tomar um novo rumo na carreira. Muito se fala da possibilidade de defender o Liverpool na próxima temporada. O Bayern já admitiu que o jogador quer mudar de ares e, se essa foi mesmo a despedida, difícil imaginar algo maior que a atuação em Lisboa. As informações são dos sites Lance e Goal.