Por Redação O Sul | 29 de janeiro de 2023

A morte de Pelé completou um mês neste domingo (29). (Foto: Ricardo Stuckert/CBF)

A morte de Pelé completou um mês neste domingo (29). Desde o falecimento do Rei do Futebol, ruas e estádios ao redor do mundo foram renomeados para homenagear o maior jogador da história.

Durante o velório de Pelé, realizado na Vila Belmiro, Gianni Infantino disse que iria pedir a todos os países do mundo que colocassem o nome do Rei do Futebol em pelo menos um estádio no território. O pedido do presidente da Fifa (entidade máxima do futebol) foi prontamente acatado por países da África, da América do Sul e da Europa.

Estádios

– Estádio Nacional – Cabo Verde: O primeiro país que anunciou a renomeação de um estádio como homenagem ao Rei do Futebol foi Cabo Verde. Menos de uma semana depois da morte de Pelé, o primeiro-ministro da nação africana José Ulisses Correia e Silva anunciou a intenção de alterar o nome do Estádio Nacional, localizado em Praia, capital caboverdiana.

“Pelé foi e sempre será uma referência no Brasil, na nossa lusofonia e todo o resto do mundo, sendo um ídolo que liga várias gerações. Como homenagem e reconhecimento a esta figura que nos engrandece a todos, manifesto a intenção de nomear nosso estádio nacional, como ‘Estádio Pelé’”, disse o político, em comunicado oficial.

– Casa da Fifa – Suíça: Para servir de exemplo aos demais países, a Fifa anunciou que o estádio administrado pela própria entidade, chamado anteriormente de “Casa da Fifa”, seria renomeado em homenagem ao ídolo santista. A arena, localizada em Zurique, na Suíça, passou a ser chamada de “Estádio Pelé – Fifa Zurique”. “O mais importante é prestar homenagem ao Rei Pelé, e embora eu humildemente tenha sugerido que em todas as nossas 211 associações membros pelo menos um estádio ou local de futebol tenha o nome dele, daremos o exemplo dando o campo em nossa sede o nome ‘Estádio Pelé – Fifa Zurique’”, disse Gianni Infantino.

– Bello Horizonte – Colômbia: Um dia depois do anúncio da mudança de nome dos estádios de Cabo Verde e Suíça, foi a vez dos colombianos homenagearem o Rei do Futebol. Juan Guillermo Zuluaga, governador do departamento de Meta, informou a renomeação do estádio Bello Horizonte, da cidade de Villavicêncio.

“Da planície colombiana anunciamos ao mundo que nosso belo estádio de Villavicêncio se chamará Bello Horizonte Rei Pelé. As futuras gerações devem saber quem foi esse ícone do futebol mundial. Aceitamos a sugestão da Fifa”, declarou o governador.

– Estádio Regional Bafata – Guiné Bissau: A Guiné Bissau foi outro país africano que decidiu homenagear Pelé com o nome de um estádio. O Estádio Regional, na cidade de Bafata, recebeu o nome do Rei do Futebol. A arena tem capacidade para 15 mil pessoas.

Avenidas e complexos viários

– Radial Oeste – Rio de Janeiro: Através de determinação do prefeito Eduardo Paes, um trecho da Avenida Radial Oeste, uma das principais vias de acesso ao Maracanã, no Rio de Janeiro, foi renomeado como Avenida Rei Pelé. A placa com o novo nome foi instalada no dia 4 de janeiro.

– Avenida C – Belo Horizonte: O prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman, postou na tarde do dia 5 de janeiro que iria encaminhar à casa legislativa uma proposta para alterar nome da Avenida C, no entorno do Mineirão, para Avenida Rei Pelé.

– Complexo Viário da Nova Entrada – Santos: Ainda no dia da morte de Pelé, Rodrigo Garcia, Governador de São Paulo na época, anunciou que o complexo viário da Nova Entrada de Santos, uma das maiores obras de infraestrutura da cidade, receberia o nome de “Rei Pelé”. As informações são do site Lance.

