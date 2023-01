Futebol Defesa de Daniel Alves entrega passaportes e prepara pedido de liberdade para o jogador

Por Redação O Sul | 29 de janeiro de 2023

O jogador está preso preventivamente acusado de abusar sexualmente de uma mulher, de 23 anos. (Foto: Lucas Figueiredo/CBF)

De acordo com informações do site GE, a defesa de Daniel Alves vai entregar um requerimento para que o lateral responda em liberdade. Desde 20 de janeiro, o jogador está preso preventivamente acusado de abusar sexualmente de uma mulher, de 23 anos.

Na última semana, a defesa do atleta entregou o seu passaporte espanhol, com o objetivo de mostrar que não há risco de fuga. Além disso, para dar entrada no recurso, o documento brasileiro deve ser anexado.

Segundo o portal brasileiro, a advogada da família de Daniel Alves, Miranda Fuente, e o criminalista Cristóbal Martell, que trabalham na defesa do jogador, tem como objetivo procurar indícios e informações para comprovar que a relação foi consensual, assim como afirmou o defensor em seu segundo depoimento.

Caso o pedido não seja aceito, o lateral vai ter que responder preso até o julgamento, que ainda não tem uma data definida.

Os advogados de Daniel Alves acreditam que o jogador deve deixar a prisão em menos de um mês.

A juíza responsável pelo caso viu contradições em suas declarações e acatou um pedido do Ministério Público espanhol de prisão preventiva sem fiança para o jogador.

Fontes da defesa de Daniel Alves contaram ao jornal espanhol “El Mundo” que a expectativa é que a Justiça aceite o recurso que será apresentado nesta segunda-feira (30) em um prazo de aproximadamente um mês, um cálculo que levou em conta os prazos para a análise do pedido e trâmites legais.

A tática da defesa para redigir o recurso foi se concentrar no argumento de que a relação foi consensual – esta foi a última versão dada por Daniel Alves em declaração à Justiça. A suposta vítima nega, e a Promotoria disse ter provas suficientes que comprovem o crime de agressão sexual.

No depoimento inicial, Alves havia dito que não conhecia a vítima e garantiu que não houve qualquer relação.

Os advogados argumentam que ele mentiu por não querer revelar a traição à sua mulher, a modelo das ilhas Canárias Joana Sanz – Sanz ainda não se pronunciou sobre o caso, mas apagou as fotos do marido em sua conta do Instagram.

A defesa também sugeriu, no recurso, que Daniel Alves use uma pulseira eletrônica e entregue seu passaporte à Justiça. As sugestões são uma tentativa de desarmar a principal argumentação da Promotoria quando pediu a prisão preventiva do brasileiro – a de que havia alto risco de fuga, já que ele residia em outro país e tem poder aquisitivo suficiente para deixar a Espanha em avião.

Entenda o caso

Daniel Alves foi preso na sexta-feira da semana retrasada, após prestar depoimento voluntariamente à polícia de Barcelona, na Espanha, por uma acusação de agressão sexual contra uma jovem de 23 anos em uma boate local, chamada Sutton.

As autoridades catalãs informaram que o jogador deve permanecer detido até que ocorra o julgamento do caso, ainda sem data definida. Mais tarde no mesmo dia, o Pumas, do México, anunciou a rescisão contratual do lateral de 39 anos de idade.

A juíza do processo, Maria Concepción Canton Martín, ordenou prisão preventiva sem fiança de Daniel Alves, a pedido do Ministério Público. Foi ela quem ouviu todos os depoimentos (da denunciante, de Daniel e de um amigo do atleta que estava presente na boate) e teve acesso às provas apresentadas pela jovem.

Daniel Alves nega todas as acusações, mas mudou ao menos três vezes sua versão dos fatos. Ele foi levado ao Centro Penitenciário Brians 1, nos arredores de Barcelona, mas, na última segunda, acabou transferido ao Brians 2 por questões de segurança. Caso seja condenado, o jogador pode pegar uma pena de até 15 anos.

A advogada da vítima informou que Daniel não usou camisinha e que sua cliente passou por tratamento para evitar doenças sexualmente transmissíveis. As informações são da Gazeta Esportiva, do site GE e do portal de notícias G1.

