Rio Grande do Sul Um motorista de aplicativo utilizou o WhatsApp para se livrar de sequestro na RS-040

Por Redação O Sul | 19 de setembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Vítima conseguiu enviar mensagem à dona do veículo. (Foto: EBC)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Um motorista de aplicativo de transporte particular foi libertado na rodovia estadual RS-040, neste sábado (19), após sofrer tentativa de sequestro. Ele atendia a uma chamada em Viamão (Região Metropolitana de Porto Alegre) quando acabou rendido por uma dupla e obrigado a dirigir rumo ao Litoral Norte, mas conseguiu avisar por WhatsApp para a dona do carro, que acionou a Brigada Militar.

Acompanhando o trajeto do automóvel pelo sistema de GPS, ela indicou a localização para os policiais da corporação, que enviou duas viaturas para a estrada. Os policiais chegaram a se aproximar do carro sequestrado nas imediações do posto de pedágio de Águas Claras, mas os homens mandaram o motorista ingressar em uma estrada vicinal e desistiram do assalto, fugindo a pé.

Casal

Também em Viamão, agentes da Força Tática do 18° BPM (Batalhão de Polícia Militar) prenderam na sexta-feira (18) um casal por porte ilegal de arma-de-fogo, receptação e tráfico de drogas. A ação foi realizada durante patrulhamento de rotina no bairro Jardim Krahe.

A equipe abordou um veículo e, durante averiguação, constatou que as placas estavam adulteradas e o automóvel com registro de roubo. No interior do carro havia duas pistolas, munições de calibres variados, quase 100 pedras de crack, porções de maconha, nove aparelhos celulares e 133 maços de cigarro.

No mesmo dia, Brigada Militar também já havia prendido um outro casal, na área da praia de Imbé (Litoral Norte). A captura foi possível graças a informações de Polícia Civil sobre um veículo estaria entregando grande quantidade de drogas na região. Localizados os suspeitos (uma mulher de 52 anos e um homem de 41), a abordagem resultou na apreensão de 60 quilos de maconha, embalada em 30 pacotes.

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul