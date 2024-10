Política Um partido conversa com PSDB, PT e PSB para formar uma federação

Por Redação O Sul | 28 de outubro de 2024

Neta de Leonel Brizola, Juliana Brizola teve uma votação expressiva em Porto Alegre com o apoio do governador tucano Eduardo Leite. (Foto: Reprodução)

O resultado das eleições municipais expôs muitos desafios para os partidos de esquerda, que não foram bem nas urnas. Se o resultado aquém das expectativas do PT acelerou a disputa interna pela sucessão na direção da sigla – e também por suas ideias –, no PDT cresce o debate sobre criar uma federação com outra legenda para ganhar musculatura e tentar se manter relevante no cenário nacional. Diante da dimensão histórica do partido criado por Leonel Brizola, outras siglas maiores abriram os olhos para a possibilidade de se unir aos pedetistas.

Em entrevista a revista Veja, a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, admitiu a possibilidade de iniciar conversas para fazer uma federação com o PDT. “Eu acho que podemos conversar, mas essa vai ser uma das tarefas da próxima direção”, disse a dirigente, colocando a responsabilidade para quem sucedê-la a partir de junho de 2025, quando haverá eleições para renovar o comando do petismo.

A própria Gleisi ouviu do presidente licenciado do partido e ministro da Previdência de Lula, Carlos Lupi, que o PDT também conversa com o PSDB. No Rio Grande do Sul, a neta de Leonel, Juliana Brizola, teve uma votação expressiva em Porto Alegre com o apoio do governador tucano, Eduardo Leite – ficou em terceiro lugar no primeiro turno, com quase 20% dos votos.

Outro partido que conversa com o PDT é o PSB. Essas negociações já haviam se iniciado logo depois que esfriaram as articulações para uma federação PSB-PT, na esteira da aliança eleitoral que colocou Geraldo Alckmin como vice de Lula em 2022. As discussões tiveram uma pausa para as eleições municipais, mas agora voltaram à mesa.

A maior cidade cearense, Fortaleza, é outro local central para entender a situação do PDT. Lá, o PT conquistou a sua única vitória em capitais. O atual prefeito José Sarto, do PDT, não conseguiu ir nem ao segundo turno, quando o candidato petista, Evandro Leitão, enfrentou o bolsonarista André Fernandes (PL).

Diante do cenário polarizado, a turma do pedetista Ciro Gomes resolveu liberar seus eleitores e gerou uma confusão interna. Carlos Lupi presidente da legenda, foi a público criticar a posição do PDT no Ceará e até a juventude pedetista de Fortaleza se pronunciou contra a decisão de se manter neutro.

2024-10-28