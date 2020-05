Rio Grande do Sul Um teste rápido confirmou que o prefeito da cidade gaúcha de Uruguaiana está com o coronavírus

Por Redação O Sul | 15 de Maio de 2020

Ronnie Mello, 37 anos, sentiu sintomas como coriza e dor de garganta. (Foto: Divulgação)

Após receber diagnóstico positivo para coronavírus, na manhã desta sexta-feira (15) o prefeito de Uruguaiana (Fronteira Oeste), Ronnie Peterson Mello (PP), anunciou oficialmente que está infectado. Com 37 anos, ele relatou ter manifestado sintomas leves da doença, como coriza e dor de garganta. Disse, ainda, que já está isolado em sua casa, de onde comandará o Executivo municipal por meio de home-office.

“Senti sintomas leves da doença durante a madrugada, entrei em regime de isolamento social e me submeti ao teste rápido”, declarou em um vídeo divulgado na internet. “Eu sabia que estar na linha de frente oferecia riscos, mas assim como médicos, enfermeiros e outros profissionais, um prefeito tem o dever de enfrentar a pandemia.”

Ele aproveitou para chamar a atenção da população no sentido de que se mantenha atenta aos procedimentos preventivos contra a Covid-19, por meio do uso de máscaras e demais práticas de higienização.

Funcionários que tiveram contato com colegas da unidade de ESF (Estratégia de Saúde da Família), que atende à população do bairro Tabajara Brites e imediações estão sendo testados para o coronavírus. A informação foi confirmada pela chefe da Vigilância Epidemiológica de Uruguaiana, Luciane Freitas.

Outros casos

Desde o início da pandemia, a cidade gaúcha já contabiliza ouros 30 casos de coronavírus, vários deles diagnosticados nesta semana. As novas confirmações incluem um grupo de dez profissionais da área da saúde, a maioria vinculada a um posto de atendimento que, após a constatação do surto, teve as suas atividades suspensas pela prefeitura por um prazo mínimo de uma semana.

Também foram registrados os casos de dez cadetes da Aman (Academia Militar das Agulhas Negas), no Rio de Janeiro, diagnosticados desde a quarta-feira, após serem dispensados do serviço, e que permanecem na cidade gaúcha, em isolamento.

Segundo a Secretaria Municipal da Saúde de Uruguaiana, seis dos 31 infectados já estão curados, ou seja, não apresentam sintomas há pelo menos 14 dias. A maioria não apresentou sintomas de Covid-19. O Hospital da Santa Casa local não abriga pacientes da doença no momento e a cidade não registrou óbitos a ela recionados.

Distanciamento controlado

Neste sábado, o governo estadual atualiza o modelo de Distanciamento Controlado, em vigor desde a última segunda-feira. Os dados dos últimos sete dias sobre casos de coronavírus e capacidade de atendimento hospitalar servirão de base para definir os graus de risco da pandemia nas 20 regiões definidas pelo mapa do sistema.

Para cada zona, o patamar é classificado por meio de bandeiras nas cores amarela, laranja, vermelha ou preta: quanto mais escura a cor, mais alto o nível de restrição. A atualização será informada até as 18h, ressaltando as localidades que eventualmente passarem por mudanças no site do sistema. Os novos parâmetros entrarão em vigor a partir desta segunda-feira.

(Marcello Campos)

