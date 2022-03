Expodireto Cotrijal Uma Cotrijal ainda mais forte

Por Redação O Sul | 2 de março de 2022

Cooperativa, com sede em Não-Me-Toque, está presente em 33 municípios. (Foto: Divulgação/ Cotrijal)

Um dia histórico para o cooperativismo gaúcho. Esse foi o clima da assembleia geral extraordinária, realizada nesta -feira (28), que oficializou a união entre as cooperativas Cotrijal e Coagrisol. O processo de incorporação foi aprovado de forma unânime pelos presentes na reunião e seguiu os trâmites legais e de apresentação para os associados de ambas as cooperativas.

“Foi a melhor decisão que poderíamos tomado. Com o passar dos anos veremos o bem que fizemos para o fortalecimento da cadeia produtiva e principalmente para o nosso produtor. É ele quem ganhará com qualidade de processos, serviços, estrutura, pois a soma de nossos esforços fará a diferença”, comentou o presidente da Cotrijal, Nei César Manica.

O trabalho de forma conjunta entre as cooperativas iniciou em agosto de 2021, com ações de intercooperação. As equipes alinharam estratégias de atuação no mercado e logo se identificou que a união era o melhor caminho.

A pauta foi debatida entre associados de toda a área de ação das cooperativas, que também manifestaram apoio. “Construímos esse processo de forma conjunta e agora damos um passo importante nesse caminho de progresso e união”, avaliou o presidente da Coagrisol, José Luiz Leite dos Santos.

O vice-presidente da Cotrijal, Enio Schroeder, destacou a força do quadro social e a importância do entendimento sobre o processo de incorporação. “Debatemos o assunto em nossas assembleias de núcleo, participamos das assembleias regionais da Coagrisol e alinhamos também os detalhes internamente com nossas equipes internas. Tudo para que essa união acontecesse de forma organizada e visando o bem-estar do nosso produtor”, comentou.

Ato com a força da cooperação

O presidente do Sistema Ocergs-Sescoop/RS, Vergilio Perius, marcou presença e ressaltou a importância do ato para o cooperativismo, pela força das duas marcas. “Que este exemplo sirva de inspiração para todos que acreditam na cooperação. Esta é uma forma genuína de cooperar”, destacou.

Cotrijal com a incorporação

Municípios – 53

Unidades – 82

Capacidade de armazenagem – 1.144.540 toneladas (19.075.666 sacos)

Lojas – 33

Supermercados – 15

Colaboradores – 2.700

Associados – 18.668

