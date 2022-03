Agro Saiba mais sobre a Área Internacional – Programação – da Expodireto Cotrijal

Por Redação O Sul | 2 de março de 2022

Compartilhe esta notícia:











Evento acontecerá de 7 a 11 de março, em Não-Me-Toque (RS) Foto: Divulgação A Área Internacional manteve contato com os países que usualmente vem à Expodireto Cotrijal. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Área Internacional da 22ª Expodireto Cotrijal será um grande desafio, tendo em vista toda a pandemia que o mundo vivenciou, bem como seus efeitos. O evento acontecerá de 7 a 11 de março, em Não-Me-Toque (RS).

A Área Internacional manteve contato com os países que usualmente vem à Expodireto Cotrijal, durante esses dois longos anos de pandemia, em que acompanhamos, interagimos e buscamos ter notícias de visitantes estrangeiros que estiveram anteriormente na feira.

Inclusive teve casos de tradicionais importadores, visitantes frequentes da Expodireto Cotrijal, que lamentavelmente vieram a falecer, como por exemplo o Sr. Sergio Moron Viruez, da Bolívia, que também participou de missões da Expodireto Cotrijal para China, Alemanha, Polônia, e que será homenageado, pela Área Internacional, na pessoa de seu filho Sr. Sérgio Dennis Moron Andrade, que assumiu os negócios do pai e já confirmou presença na 22ª edição da feira.

Muitos estrangeiros demonstraram contentamento que a 22ª edição da Expodireto Cotrijal será realizada de maneira híbrida, ou seja, tanto presencial, quanto pelas mídias e redes sociais, com transmissões online das atividades; possibilitando, então, àqueles que não estiverem presentes fisicamente, possam participar de forma remota, contornando, assim, os problemas de restrições que ainda são impostas por inúmeros países em virtude da pandemia.

Em relação a vinda de países, há uma boa procura por informações pelo público estrangeiro, inclusive quanto à reserva de hotéis que sabemos da grande dificuldade que é, mas tendo em vista ser um ano de retomada, não teremos o número de 70 países representados que frequentemente vem à Expodireto, tanto em função da pandemia quanto em relação à dúvida que existia da realização ou não da feira. Importante frisar, que os visitantes estrangeiros costumam planejar-se com 1 ou até mesmo 2 anos de antecedência.

Contudo, cremos na possibilidade de que tenhamos algo em torno de 50 países representados, com destaque para a CCAB – Câmara de Comércio Árabe Brasileira, que congrega 22 países da Liga Árabe (Arábia Saudita, Argélia, Bahrein, Catar, Comores, Djibouti, Egito, Emirados Árabes Unidos, Iêmen, Iraque, Jordânia, Kuwait, Líbano, Líbia, Marrocos, Mauritânia, Omã, Palestina, Síria, Somália, Sudão e Tunísia), em que temos já a confirmação de participação do CEO e Secretário

Geral da entidade, Sr. Tamer Mansour.

Alguns países que estão com fortes restrições nas questões de viagem, sendo possível ressaltar o caso da China, que são frequentadores assíduos da Expodireto Cotrijal, em que temos inclusive uma delegação prevista, buscando ainda solucionar a restrição imposta de 21 dias de isolamento, no retorno, o que dificulta bastante a logística para os empresários chineses, que teriam que ficar isolados por esse período.

Podemos antecipar também a participação já tradicional da Nigéria, através de seu Embaixador Prof. Muhammad Makarfi AHMAD e comitiva de diplomatas, bem como de empresários e autoridades que virão diretamente daquele que é o maior país Africano, em termos econômicos. Congo e Malawi também sinalizaram a participação.

Há ainda a confirmação de participação de outros países do Oriente, tais como o Iraque, Curdistão, Irã, Bangladesh, Índia, Azerbaijão, Turquia, China, Austrália, bem como de nossos vizinhos da América do Sul, América Latina, sendo que podemos destacar a participação do Panamá, importante hub logístico de ligação com a Ásia, além de Venezuela, Perú, Colômbia, bem como da América do Norte, Estados Unidos e Canadá.

A Alemanha sempre participando ativamente da Expodireto Cotrijal, através da AHK – Câmara de Comércio e Indústria Brasil Alemanha no RS, confirmou por seu Diretor Executivo Sr. Dietmar Sukop, a participação de empresas alemãs, tais como Petkus Technologie GmbH, Neudorff W, Epi Energia, PlanET Biogas, Phama Solar, Schumacher Industrial e DLG, todas com estande na Área Internacional.

Enfim, a comunidade internacional está bastante confiante e empolgada com a retomada das feiras agropecuárias brasileiras, em que o Brasil é protagonista e líder no cenário mundial, e em especial com a Expodireto Cotrijal, por ser a feira mais Internacionalizada do Agronegócio Brasileiro, pois não há nenhuma outra feira do setor que recebe tantos países representados.

Quanto à expectativa de negócios, ela é positiva, apesar de tanto o Brasil, como os demais países estarem numa retomada econômica. A expectativa positiva se dá tendo em vista o cenário macroeconômico atual, que propicia os negócios internacionais, haja vista que, como as negociações são realizadas em dólar/euro, há um benefício para os compradores estrangeiros, pela questão cambial em que tem alto poder de compra do dólar/euro frente ao real.

Importante ressaltar o fato de que a feira, sendo realizada de maneira híbrida, ou seja, presencial e online, fomenta ainda mais a possibilidade dessas negociações, não só durante o período da feira, mas também ao longo de todos os meses seguintes.

Em relação a novidades da Área Internacional, teremos o aumento da “presença digital” e participação online de convidados estrangeiros, a alteração da estrutura física do Pavilhão Internacional, tendo o “lounge” em que serão realizados debates e “talk shows” de temas relevantes do agronegócio brasileiro e mundial, comércio exterior, internacionalização, legislação, etc.

Importante ressaltar que o Pavilhão Internacional com este novo layout, torna-se ainda mais acolhedor, amigável, confortável e interativo, tanto para as delegações e representações estrangeiras, quanto para o próprio produtor rural, expositores, autoridades, visitantes em geral, tudo isto buscando oportunizar e facilitar a realização de negócios entre importadores e representantes do exterior, com os expositores da feira e as empresas do agronegócio como um todo.

Segue anexo, a programação de toda a semana do Pavilhão Internacional. Esse trabalho realizado por toda equipe da Área Internacional, que desde 2005, vem construindo ano a ano a Internacionalização da Feira Expodireto Cotrijal, começou inicialmente com o Sebrae/RS, depois com o SIMERS – Sindicato dos Fabricantes de Máquinas e Implementos Agrícolas do RS e, a partir de 2010, diretamente por equipe própria da Área Internacional da Expodireto Cotrijal.

A Área Internacional, ao longo do trabalho desses mais de 15 anos, colocou a Expodireto Cotrijal e o município de Não-Me-Toque (Don´t Touch Me, como dizem os estrangeiros) no mapa Mundi, no roteiro das feiras mundiais, nas Embaixadas e representações diplomáticas brasileiras, pelo mundo. Tudo é uma construção de anos a fio, realizado por muitas mãos, algumas que ainda atuam e outras que já não, mas que também tiveram a sua devida importância neste processo.

Expodireto Cotrijal 2022 – Programação Pavilhão Internacional- LOUNGE

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Agro