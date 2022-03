Porto Alegre Porto Alegre é apontada como a segunda capital com o preço mais baixo da gasolina

Por Redação O Sul | 2 de março de 2022

A informação foi divulgada pela ValeCard, empresa especializada em soluções de gestão de frotas Foto: Agência Brasil A informação foi divulgada pela ValeCard, empresa especializada em soluções de gestão de frotas. (Foto: Agência Brasil) Foto: Agência Brasil

O preço do litro da gasolina recuou 0,4% no Brasil no mês de fevereiro, em comparação com janeiro. A informação foi divulgada pela ValeCard, empresa especializada em soluções de gestão de frotas, ao apontar que no segundo mês do ano, a média nacional chegou a R$ 6,880, enquanto em janeiro o preço médio foi de R$ 6,908. Apesar da queda, o valor ainda é 33,28% superior a fevereiro de 2021.

Amapá (-4,26%), Rio Grande do Sul (-2,75%) e Goiás (-2,75%) tiveram as maiores reduções nos preços, sendo Cuiabá (R$ 6,399) e Porto Alegre (R$ 6,272), as capitais com valores mais baixos identificados pela pesquisa.

A pesquisa da ValeCard foi obtida por meio do registro das transações realizadas entre os dias 1º e 25 de fevereiro com o cartão de abastecimento da empresa em cerca de 25 mil estabelecimentos credenciados, os dados mostram que alguns Estados brasileiros registraram queda no valor do combustível.

