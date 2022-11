Brasil “Uma das maiores cantoras do mundo”, diz Lula sobre Gal Costa

Por Redação O Sul | 9 de novembro de 2022

Gal declarou voto em Lula na disputa para a presidência. A cantora também comemorou a vitória do petista no segundo turno Foto: Reprodução/Twitter/Ricardo Stuckert Foto: Reprodução/Twitter/Ricardo Stuckert

O presidente eleito Lula (PT) publicou em seu perfil no Twitter uma foto com Gal Costa, que morreu nesta quarta-feira (09). O petista prestou solidariedade aos amigos e familiares da cantora.

“Gal Costa foi das maiores cantoras do mundo, das nossas principais artistas a levar o nome e os sons do Brasil para todo o planeta. Seu talento, técnica e ousadia enriqueceu e renovou nossa cultura, embalou e marcou a vida de milhões de brasileiros”, escreveu.

Gal declarou voto em Lula na disputa para a presidência. A cantora também comemorou a vitória do petista no segundo turno. Em show antes do primeiro turno, a cantora fez um “L” com a mão, sinal de apoio ao então candidato Lula, e pediu paz.

Lula disse ainda que Gal cantava para “mostrar sua cara” e que o Brasil perdeu hoje “uma de suas grandes vozes”. “O legado, a obra, a lembrança e as canções serão eternas como seu nome Gal”, disse.

A morte de Gal Costa foi confirmada pela assessoria da cantora. Ela havia feito uma pausa em shows, após passar por uma cirurgia para retirar um nódulo na fossa nasal direita.

Maria da Graça Costa Penna Burgos nasceu em 26 de setembro de 1945, em Salvador, e foi a voz de clássicos da MPB como “Baby”, “Meu nome é Gal”, “Chuva de Prata”, “Meu bem, meu mal”, “Pérola Negra” e “Barato total”.

Foram 57 anos de carreira, iniciada em 1965, quando a cantora apresentou músicas inéditas de Caetano Veloso e Gilberto Gil. Ela ainda era Maria da Graça quando lançou “Eu vim da Bahia”, samba de Gil sobre a origem da cantora e do compositor.

