Porto Alegre Uma exposição itinerante em Porto Alegre relembra veículos históricos da Brigada Militar

Por Redação O Sul | 17 de novembro de 2020

Volkswagen Fusca de 1986 é um dos destaques da mostra itinerante. (Foto: Divulgação/BM)

Em alusão aos 183 anos da BM (Brigada Militar), quatro locais de Porto Alegre recebem até esta sexta-feira (20) uma exposição de viaturas de patrulhamento urbano e rodoviário das décadas de 1970 e 2000. A mostra itinerante inclui uma motocicleta e cinco veículos e pode ser conferida na Usina do Gasômetro (Orla do Guaíba), Parque da Redenção e Academia de Polícia Militar (Zona Leste).

“Esta exposição representa a valorização da história da instituição”, declarou o comandante-geral Rodrigo Mohr Picon durante a abertura do evento, realizada na manhã desta terça-feira e que teve como primeiro cenário o Largo Glênio Peres, junto Mercado Público (Centro Histórico).

O segundo-sargento Rodrigo llha, integrante do Comando Rodoviário, é o responsável pelo cuidado e manutenção das viaturas históricas e já conduziu todos esses veículos. “[Esse tipo de viatura] Era o que a corporação tinha na época e, apesar de não contar com ar-condicionado ou direção hidráulica, serviram com louvor ao propósito da segurança da população”, destacou.

Atrações

– Ford Rural Willys (1976): marcou a criação da Companhia de Policiamento Radiomotorizado. O serviço começou com 11 desses modelos, oriundos de unidades do Interior gaúcho e equipadas com rádio transmissor-receptor em comunicação com uma estação de comando localizada no Quartel do Comando-Geral;

– Jeep Willis (1970): com capota de aço e xadrez, o veículo oriundo da extinta DRP (Divisão de Rádio Patrulha) da Guarda Civil foi adquirido para para integrar a frota da mesma Companhia;

– Volkswagen Fusca (1986) e Chevrolet Veraneio (1988): com a extinção da Guarda Civil, a Brigada Militar assumiu o policiamento ostensivo e de trânsito. O reforço de novas viaturas, dentre elas o popular Fusca e a caminhonete Veraneio, dinamizou o atendimento de ocorrências policiais;

– Chevrolet Opala (1987): o modelo marcou a transição de Companhia de Policiamento Radiomotorizado para Batalhão de Polícia Rádio-Motorizado;

– Harley-Davidson (2008): utilizada pelo pelotão de motocicletas da BM, o velocímetro chega a 200 quilômetros por hora, dinamizando ações de policiamento.

(Marcello Campos)

