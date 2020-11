Porto Alegre Escolas da rede municipal de Porto Alegre recebem uniformes

Por Redação O Sul | 17 de novembro de 2020

A Prefeitura de Porto Alegre inicia a entrega de uniformes para todas as escolas da rede municipal de ensino a partir desta terça-feira (17). Serão entregues 83.286 camisetas de manga curta e 23.431 de manga longa no total, beneficiando aproximadamente 46 mil alunos.

A distribuição começa por 14 escolas municipais de educação infantil. Cada aluno vai receber duas camisetas de manga curta e uma de manga longa, todas na cor cinza. Foi feita uma licitação específica para a aquisição dos uniformes. O valor total do investimento é de R$ 730.755,95.

As escolas infantis que começam a receber os uniformes nesta terça são: Emei JP Cantinho Amigo, Emei JP Cirandinha, Emei JP Girafinha, Emei JP Meu Amiguinho, Emei JP Passarinho Dourado, Emei JP Patinho Feio, Emei JP Pica-Pau Amarelo, Emei Bairro Cavalhada, Emei Érico Veríssimo, Emei Jardim Bento Gonçalves, Emei do Jardim Salomoni, Emei da Vila Max Geiss, Emei Maria Helena Cavalheiro Gusmão e Emei Vale Verde.

Festival de teatro promove ações educacionais

O festival de teatro para crianças e adolescentes Porto Inclusão Alegre oferece ações educacionais on-line para alunos de quatro escolas da rede pública da Capital até 26 de novembro. O projeto chega à sua quinta edição reunindo oficinas e contações de histórias, com atividades traduzidas e interpretadas também na língua brasileira de sinais (Libras). As quatro escolas participantes recebem as oficinas virtuais realizadas pelos professores Vika Schabbach, Thiago Pirajira, Janaína Pelizzon, Rita Spier e Bathista Freire. Eles ministrarão aulas diárias on-line a professores e estudantes.

Essa imersão nas artes cênicas e na realidade de cada bairro onde as escolas estão inseridas é a base para as performances que os estudantes apresentarão, também virtualmente, entre 23 e 26 de novembro. As aulas e criações dos alunos incluirão textos, aprendizado de diferentes etapas do processo visual, apresentação de vídeos e imagens de espetáculos e performances de companhias e artistas como fontes de inspiração e análise.

Já pensado para as atuais condições de isolamento, esta edição do Inclusão em Cena vai permitir que essas comunidades conheçam e experimentem a linguagem da performance teatral e, por meio dela, o contato com as diferentes áreas que envolvem a prática. As aulas abordarão aspectos visuais (cenário, figurino, objetos, iluminação), cênicos (atuação, direção, dramaturgia) e gerenciais (produção) dessa atividade artística.

Os alunos terão contato com especificidades da linguagem cênica e da performance, experiência estética e conhecimentos suficientes para exercitar processos e técnicas de criação e montagem. O processo de aprendizagem inclui a discussão sobre a dramaturgia em textos e sua estruturação, a iluminação a partir das possibilidades que espaço oferece, contexto e materiais básicos, além de cenografia e figurino específico para a performance em vídeo. Um conjunto de conhecimentos que, além de educar, estimula a formação de novos grupos e coletivos culturais amadores e profissionais na cidade.

O 5º Inclusão em Cena é apresentado pela Secretaria de Estado da Cultura e Prefeitura de Porto Alegre, através da Secretaria Municipal da Cultura. Conta com patrocínio da PMI Foods. A agente cultural é a Leão Produções. O projeto é financiado pelo Pró-cultura RS, Governo do Estado do Rio Grande do Sul.

