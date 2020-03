Brasil Uma falha no sistema da Caixa Federal atrasou o depósito de parte das pensões e aposentadorias do INSS

Por Redação O Sul | 7 de março de 2020

Conforme o banco, situação foi regularizada até o fim da tarde de sexta-feira. (Foto: Agência Brasil)

Segurados do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) que deveriam receber pensões e aposentadorias na sexta-feira, quinto dia útil deste mês, não conseguiram sacar o benefício referente a fevereiro em agências da Caixa de diversos Estados. Por meio de nota, o banco estatal admitiu que houve atraso no processamento dos dados mas e ressaltou que a situação foi regularizada até o fim da tarde.

O INSS confirmou que a Caixa enfrentou dificuldades no processamento dos créditos dos benefícios e que, após entrar em contato com a instituição financeira, constatou-se que já se iniciou o processamento dos depósitos. Não há informações sobre problemas com pagamentos de benefícios em outros bancos do país.

A situação foi regularizada por volta das 19h, com a liberação do pagamento para saque. A empresa pública não informou quantas pessoas foram afetadas pela falha. Quem ainda sofrer alguma dificuldade nesse sentido pode procurar o SAC (serviço de atendimento ao consumidor), disponível pelo telefone 0800-726-01-01.

No dia 6 de março foi destinado aos beneficiários com cartões de pagamento de finais 0 (para quem ganha até um salário-mínimo), 5 e 0 (para os que ganham acima do piso nacional). Mas muitos voltaram para casa sem conseguir sacar o valor a que têm direito, já que muitos não puderam esperar ou não souberam da normalização do serviço.

“Minha mãe foi receber a aposentadoria do meu pai, que está doente, e todos estavam reclamando”, desabafou uma paulista que consultou o extrato da conta por meio do caixa eletrônico e constatou que o dinheiro não havia sido depositado. “Na agência, perguntou para uma funcionária da Caixa se havia algum problema com o benefício do meu pai. Ela garantiu que todos que receberiam no quinto dia útil teriam a sua situação normalizada após as 16h”.

Já em uma agência da Caixa no Rio de Janeiro, uma atendente do banco confirmou a falha. Mas, diferente do informado em outras unidades, a informação repassada ao público foi a de que os valores estarão disponíveis nesta segunda-feira (9).

O segurado que usa o aplicativo “Meu INSS” ou o site www.meu.inss.gov.br também pode conferir as datas e os valores dos benefícios alguns dias antes do depósito. Informações também podem ser obtidas pelo telefone 135, que atende de segunda a sábado, das 7h às 22h. O calendário é publicado ainda na página do INSS na internet: www.inss.gov.br.

