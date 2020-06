Rio Grande do Sul Uma mulher de 103 anos é a pessoa mais idosa a morrer por coronavírus no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 13 de junho de 2020

Paciente residia em Santo Antônio da Patrulha, no Litoral Norte. (Foto: EBC)

Localizada no Litoral Norte do Rio Grande do Sul, a cidade de Santo Antônio da Patrulha estreou no ranking gaúcho de casos fatais de coronavírus ao ter confirmada oficialmente, neste sábado (13), a morte de uma mulher de 103 anos. Trata-se da vítima mais idosa da doença no Estado. Ela chegou a receber alta de um hospital local mas voltou a ser internada na última quarta-feira, com falta de ar.

Outros seis óbitos por Covid-19 aparecem no mais recente boletim epidemiológico da SES (Secretaria Estadual da Saúde), totalizando 344 perdas humanas para a pandemia. A lista abrange uma mulher de 68 anos que morava em Lajeado (Vale do Taquari), uma moradora de Porto Alegre com 81, um homem de 42 em Charqueadas (Região Carbonífera), um de 59 em Cruz Alta (Região Norte), um idoso de 64 em Parobé (Vale do Paranhana) e um de 84 em Santa Maria (Região Central).

A Capital se mantém na liderança isolada de mortes por coronavírus no Rio Grande do Sul, com 52 ocorrências, tendo como vice Passo Fundo com 36 e Bento Gonçalves (Serra) com 23. Em quarto lugar consta Lajeado com 21, seguida por Sapucaia do Sul e Viamão (ambas na Região Metropolitana), respectivamente com dez e nove óbitos.

Completam o topo da lista Novo Hamburgo (Vale do Sinos) com oito e, na oitava posição, as cidades de Canoas (Região Metropolitana), Venâncio Aires (Vale do Rio Pardo) e Santa Maria, cada qual com sete perdas.

Diagnósticos

Também que se refere a número de casos confirmados de Covid-19, a estatística não para de crescer. Desde a chegada da pandemia ao Estado (na primeira quinzena de março), o Rio Grande do Sul já registrou ao menos 14.627 diagnósticos positivos em 345 municípios, incluindo as 252 notificações acrescentadas pela Secretaria Estadual da Saúde neste sábado.

Sujeita a alterações à medida em que as prefeituras vão integralizando dados locais, a lista da SES tem como cinco primeiras colocadas as cidades de Lajeado (1.509 testes positivos), Porto Alegre (1.346), Passo Fundo (1.121), Bento Gonçalves (753) e Garibaldi, na Serra (437).

É importante ressalvar que, desse total de 14.627 pacientes, 12.027 não apresentam mais sintomas de coronavírus por um período mínimo de 14 dias. Isso representa um índice de recuperados superior a 80% no atual quadro gaúcha da pandemia. Ou seja: por esse critério, na prática pode-se dizer que o número de infectados por Covid-19 que estão doentes no momento é de 2,6 mil indivíduos.

(Marcello Campos)

