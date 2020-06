Brasil Brasil registra 42.720 mortes por coronavírus e 850.514 casos. Em 24 horas, foram 892 novos óbitos

Por Redação O Sul | 13 de junho de 2020

Mais de 379 mil pessoas se recuperaram da doença em todo o país. Foto: Ingrid Anne/Prefeitura de Manaus Mais de 379 mil pessoas se recuperaram da doença em todo o País. (Foto: Ingrid Anne/Prefeitura de Manaus) Foto: Ingrid Anne/Prefeitura de Manaus

Quase 43 mil pessoas (42.720) já morreram por causa da covid-19 no Brasil. A informação é do Ministério da Saúde e está disponível na internet. De acordo com a atualização após às 18h deste sábado (13), 892 novos óbitos foram registrados de sexta-feira (12) para sábado (13).

O balanço totaliza 850.514 casos de contaminação pelo novo coronavírus, 21.704 novos em 24 horas. Segundo o ministério, 379.245 pessoas recuperaram a saúde depois da infecção.

Nas últimas 24 horas, o ministério registrou mais 25.982 casos da doença e 909 novas mortes.

A incidência da doença é de 404,7 casos por 100 mil habitantes, e a taxa de mortalidade é de 20,3 casos no mesmo universo. A letalidade da doença é de 5% das contaminações.

A Região Nordeste registra um total de 300.568 casos de infecção pela covid-19, seguida pela Região Sudeste com 298,257 casos. No Norte do país, somam 175.875 casos. No Centro-Oeste, 38.658 casos. E no Sul, 37.156.

O Estado de São Paulo, o mais populoso e com maior número de contaminações, concentra 172.875 mil casos, 10.581 mortes.

São Paulo

O estado de São Paulo registrou, nas últimas 24 horas, mais 213 óbitos provocados pelo novo coronavírus. Com isso, já soma 10.581 mortes por covid-19 [a doença causada pelo novo coronavírus] desde o início da pandemia.

Até este sábado (13), o estado contabiliza 172.875 casos confirmados do novo coronavírus, com 31.935 pessoas curadas após terem recebido alta hospitalar.

Dos 645 municípios paulistas, 578 já registraram ao menos um caso confirmado da doença, sendo que em 306 deles já foi anotado ao menos um óbito.

A taxa de ocupação de leitos de unidades de terapia intensiva (UTI) alcançou hoje 76,4% na Grande São Paulo e 69,4% no estado. Há quase 14 mil pacientes internados no estado com suspeita ou confirmação de coronavírus, sendo 8.488 em enfermarias e 5.387 em UTIs.

Bruno Covas

O prefeito de São Paulo, Bruno Covas, testou positivo para o novo coronavírus neste sábado (13). Ele realizou teste preventivo de rotina e, de acordo com a assessoria de imprensa da Prefeitura, o prefeito passa bem e não apresenta sintomas.

“Ele passa bem, não apresenta sintomas e recebeu recomendação de seu médico, David Uip, para permanecer trabalhando em casa e em observação pelos próximos dias”. O médico de Covas, David Uip, também teve coronavírus, diagnosticado no mês ço, e já está curado.

Covas pertence ao grupo de risco, pois está em tratamento de imunoterapia contra um câncer na região dos gânglios linfáticos. Em outubro do ano passado, ele foi diagnosticado com adenocarcinoma, um tipo de câncer na região de transição do esôfago para o estômago, além de uma metástase no fígado e uma lesão nos linfonodos. Após o diagnóstico, ele iniciou um tratamento de quatro meses de quimioterapia.

