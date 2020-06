Rio Grande do Sul Pesquisa nacional aponta que as cidades gaúchas seguem com prevalência de Covid-19 abaixo de 0,5% da população

Por Redação O Sul | 13 de junho de 2020

Dados foram divulgados pelo Ministério da Saúde

Inspirada no modelo gaúcho de estudo de prevalência da Covid-19 sobre a população, a segunda fase da pesquisa nacional com a mesma metodologia aponta que nenhuma das cidades do Rio Grande do Sul e dos demais Estados da região Sul do País apresentou uma proporção de pessoas com anticorpos superior 0,5%.

Conduzido pelo Centro de Pesquisas Epidemiológicas da UFPel (Universidade Federal de Pelotas), o levantamento estimou que, das 120 cidades que alcançaram 200 ou mais entrevistas, a proporção de brasileiros que já tiveram ou têm o novo coronavírus é de 2,8%. Essas 120 cidades correspondem a 32,7% da população nacional, totalizando 68,6 milhões de pessoas.

A segunda rodada do estudo encomendando pelo Ministério da Saúde teve seus resultados divulgados na noite de quinta-feira (11). Ao todo, os pesquisadores concluíram 31.165 entrevistas e testes para o coronavírus em 133 cidades espalhadas por todos os Estados.

No Rio Grande do Sul, foram seis municípios, com 1.455 pessoas consultadas. Além de Porto Alegre, a pesquisa realizada entre os dias 4 e 7 de junho contemplou Caxias do Sul, Santa Cruz do Sul, Santa Maria, Uruguaiana e Passo Fundo – onde foi registrado o único teste positivo entre todas as pessoas que participaram do estudo.

Na mais recente rodada da pesquisa encomendada pelo governo do RS, divulgada no dia 27 de maio, os dados apontavam estabilidade no número de gaúchos que já foram infectados pelo novo coronavírus. Pelos testes aplicados nesta fase, estimou-se que seriam 20.226 pessoas com os anticorpos, o que representa 0,18% da população. Na rodada anterior, as projeções eram de 24.860 pessoas infectadas pelo vírus (0,22% da população).

