Por Redação O Sul | 5 de junho de 2020

Tem previsão de muitas nuvens e chuva a qualquer hora do dia na faixa leste do Rio Grande do Sul. (Foto: Arquivo/Sema)

Uma frente fria se forma no Sul do Brasil, associado a um novo ciclone extratropical que se organiza no mar e aumenta o risco de ventania e chuva forte sobre a Região. A temperatura fica baixa em todo o Sul do país.

Neste sábado (06), a faixa litorânea gaúcha, a região de Caxias do Sul, podem ter chuva forte com ventania concentrada durante a madrugada e começo da manhã, mas no decorrer do dia chove fraco. O centro-leste de Santa Catarina e o leste do Estado do Paraná, inclusive as capitais Florianópolis e Curitiba vão registrar os maiores acumulados de chuva. Há alerta para temporais com rajadas de vento de até 80 quilômetros por hora. No norte e noroeste do Paraná, também há possibilidade de alguns períodos de chuva e ventos forte com tempo bastante carregado.

Por sua vez, no norte do Rio Grande do Sul, no oeste de Santa Catarina e do Paraná, o sol aparece e não há mais expectativa de chuva.

Já neste domingo (07), a frente fria se afasta para o oceano e as instabilidades perdem força na Região Sul do Brasil. A tendência é de que o sol volte a predominar nos três Estados.

No norte do Paraná e no centro- sul e leste do Rio Grande do Sul, o sol aparece entre nuvens. Na região de Santa Maria, Passo Fundo e Porto Alegre, ainda pode garoar nas primeiras horas da manhã, mas depois o dia segue com períodos de sol e muita nebulosidade. Nas demais áreas do Sul do Brasil, o dia será de sol com sensação de frio. A temperatura segue baixa, mas sem risco para geada.

Mar agitado

O ciclone extratropical no mar ao largo da Região Sul provoca vento forte que sopra de forma persistente por uma extensa faixa oceânica. O mar fica agitado. Neste sábado, há previsão de ondas chegando a dois metros e meio no litoral do Rio Grande do Sul e no Sul do Estado de Santa Catarina, até a cidade de Laguna. Nas demais áreas do litoral catarinense e no Paraná, ondas de até 1,5 metros neste sábado. A tendência é de baixar no domingo.

Outras regiões do País

Sudeste

Volta a chover forte a partir da tarde deste sábado (06) no Estado de São Paulo, com a aproximação de uma nova frente fria que vem do Sul do País. Além da chuva, tem trovoadas, eventual queda de granizo e rajadas de vento na casa dos 50 km/h, inclusive na região metropolitana. No entanto, o sistema não consegue levar chuva ao leste e norte do estado paulista.

Entre o norte do Rio de Janeiro e Espírito Santo, é a umidade do mar que deixa nuvens e eventual chuva fraca e vento moderado. Na maior parte de Minas Gerais, oeste e Região Metropolitana do Rio de Janeiro há apenas variação de nuvens e formação de alguns nevoeiros ao amanhecer.

Centro-Oeste

Ao longo deste sábado, ainda chove forte de maneira pontual sobre o centro e sul de Mato Grosso do Sul, e a sensação de frio aumenta no decorrer do dia com as rajadas de vento de até 50 km/h. Trata-se de uma frente fria avançando pelo centro e sul do Brasil. Chove também no noroeste de Mato Grosso em forma de pancadas, devido a instabilidades que se formam na Amazônia.

Nas demais áreas do Centro-Oeste, o tempo segue firme e seco, sem previsão de chuva.

Nordeste

Atenção especial ainda entre João Pessoa e Natal, onde chove de maneira mais expressiva por causa de ventos que sopram do mar contra a costa. Chove de forma pontual também entre o centro-norte do Maranhão, Piauí, Ceará, e toda faixa leste do Nordeste. Enquanto isso, no interior da Região, o tempo segue firme e seco. A novidade é que há mais nebulosidade no oeste da Bahia

Norte

Uma região de alta pressão atmosférica em níveis mais altos da troposfera organiza a umidade da Amazônia sobre o Acre, Rondônia e sul do Amazonas. Isso provoca névoa pela manhã e condição para chuva em forma de pancadas. Chove também em Roraima, Amapá e centro e norte do Pará. No Tocantins e sul do Pará, tempo seco e ensolarado.

