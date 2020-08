O grupo ativista Extinction Rebellion promoveu no domingo (9) em Londres um protesto contra o impacto da Covid-19 nas comunidades indígenas do Brasil. Uma das ações ocorreu em frente à National Gallery, que teve os degraus cobertos de tinta vermelha. Manifestantes também se deitaram no local.

O perfil do evento em uma rede social informou que um dos objetivos do ato era arrecadar fundos para a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (Apib). “Os indígenas no Brasil estão enfrentando ameaças sem precedentes”, diz o texto, que critica o governo brasileiro.

No mês passado, representantes de entidades indígenas e especialistas afirmaram, em audiência virtual promovida pela Câmara dos Deputados, que está em curso um “genocídio” em distritos indígenas devido à pandemia do novo coronavírus. Um representante do Ministério da Saúde que participou da audiência contestou e criticou o emprego da palavra “genocídio”.

Um boletim divulgado pela pasta em 24 de julho apontou que mais de 12 mil indígenas haviam sido infectados pelo novo coronavírus, com mais de 230 mortes por Covid-19.

Assistência

O governo do Brasil tem garantido assistência aos mais de 750 mil indígenas brasileiros aldeados durante a pandemia da Covid-19. O Ministério da Saúde, por meio da Secretaria Especial de Saúde Indígena (SESAI), reforçou o atendimento desde o início do ano, antes mesmo do decreto de pandemia pela Organização Mundial da Saúde (OMS). Dessa forma, foram realizadas ações de informação, prevenção e combate ao coronavírus, orientando comunidades indígenas, gestores e colaboradores em todo o Brasil. São mais de 6 mil aldeias de 305 etnias espalhadas pelo País.

Até o momento, cerca de 1 milhão de itens entre Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), insumos e medicamentos foram enviados aos 34 Distritos Sanitários Especiais Indígenas (DSEI). Foram distribuídos máscaras cirúrgicas e N95, luvas, aventais de proteção, toucas, frascos de álcool em gel, e testes rápidos para Covid-19. Para que a entrega fosse possível, o Ministério da Saúde já investiu mais de R$ 70 milhões em ações específicas para o enfrentamento da Covid-19, incluindo compras realizadas pelos DSEI.

A SESAI conta com 14,2 mil profissionais, sendo 60% indígenas, integrando cerca de 800 Equipes Multidisciplinares de Saúde Indígena. As ações durante a pandemia incluem reforço médico em todos os 34 DSEI, um investimento de R$ 1,1 milhão em pesquisas com foco no enfrentamento da Covid-19 entre a população indígena e a distribuição de medicamentos e insumos médicos.